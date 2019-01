Donau-Iller-Bank Ehingen: Förderpreise für mehr Nachhaltigkeit

Ehingen / Andreas Hacker

Donau-Iller-Bank setzt im Jubiläumsjahr 30 000 Euro aus für ressourcen-schonende Projekte von Vereinen.

1869 haben Handwerker und Kaufleute eine genossenschaftliche Gewerbebank gegründet. Aus diesen Anfängen ist in 150 Jahren die Donau-Iller-Bank entstanden, die jetzt im Jubiläumsjahr diese Geschichte in Zusammenarbeit mit der SÜDWEST PRESSE mit einer besonderen Aktion feiern will. Dabei soll das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen, wie Thomas Freudenreich erklärt, Prokurist und Bereichsleiter Vertrieb: Vier Mal in diesem Jahr, immer zum Ende eines Quartals, können sich Vereine und Institutionen mit einem Projekt um einen der jeweils fünf ausgesetzten Förderpreise von 1500 Euro bewerben. Insgesamt lobt die Donau-Iller-Bank so 30 000 Euro für nachhaltiges Handeln in der Region aus. Über die Vergabe der Preise entscheidet alle Vierteljahr eine Jury, der Vertreter der Bank, der SÜDWEST PRESSE, der Stadt, des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Ehingen und des Naturschutzbundes Ehingen-Allmendingen angehören.

Was kann eingereicht werden?

Eingereicht werden können nur Vorhaben, die wesentliche Kriterien der Nachhaltigkeit in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und/oder Soziales erfüllen. Als Orientierung für solches Handeln dienen die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die die Vereinten Nationen im Rahmen ihrer Agenda 2030+ vereinbart haben.

Die Geschichte der Donau-Iller-Bank sei untrennbar mit der Entwicklung der regionalen Wirtschaft verbunden, sagt Freudenreich. Und weil verantwortungsvolles und vor allem vorausschauendes Handeln schon immer Priorität gehabt habe, sei im Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit an verschiedenen Stellen verankert worden: Um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, werden die Filialen mit einer energieeffizienten Heiz- und Raumlufttechnik ausgestattet. Photovoltaikanlagen auf den Dächern liefern saubere Energie. Effizientes Lichtmanagement wie LED-Beleuchtung und viel Tageslicht spart Strom. E-Ladesäulen in Ehingen, Schelklingen, Oberstadion und Staig versorgen Elektroautos mit Strom. Durch moderne Technik wie den PenPads oder dem elektronischen Postfach werden Dokumente digital unterzeichnet und archiviert. Das spart viel Papier und Transportwege.

Wie wird Geld angelegt?

„Auch beim Geldanlagen legen wir Wert auf nachhaltige Investments“, sagt Freudenreich. Es werde nur in Anlageformen investiert, die ethische, soziale und ökologische Faktoren erfüllen. Und auch die soziale Dimension der Nachhaltigkeit werde im Haus großgeschrieben. Viele gemeinnützige und karitative Projekte könnten ohne den Einsatz der Bank nicht realisiert werden, auch im Vereinsleben sowie in Kultur- und Sport werden seit Jahren große Summen investiert.

Bei der Übergabe der Adventsspenden Ende Dezember hat Thomas Freudenreich die neue Aktion erstmals im Kreis der Vereine vorgestellt und viel Zuspruch erhalten. „Damit haben wir den Zahn der Zeit getroffen.“ Als nachhaltige Projekte wären etwa denkbar: Energie und Wasser sparen, regenerative Energien nutzen, Abfallmengen reduzieren, Beschaffungswesen umstellen auf ökologisch, fair und regional produzierte Waren und Anschaffung von Kleidung und Schuhen aus Produktionen, bei den Kernarbeitsnormen eingehalten werden, Integration von Menschen jeglicher Herkunft und Kultur, ressourcenschonende Ausrichtung von Veranstaltungen und ressourcenschonender Transport zu Wettkämpfen oder Konzerten.

