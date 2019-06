Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer spricht mit Bürgermeister Rieger über Flüchtlinge und Landwirtschaft.

Eigentlich sei er im Moment „wunschlos glücklich“, bekannte Doppel-Bürgermeister Hans Rieger beim Besuch der Bundestagsabgebordneten Ronja Kemmer (CDU) in seinen beiden Gemeinden Hausen am Bussen und Unterwachingen. Themen, die die Politikerin mit nach Berlin nehmen konnte, fanden sich aber dennoch: In Hausen ist derzeit ein Flüchtling untergebracht, ein junger Afghane. Er sei engagiert, beschreibt Rieger den Mann. Bis Jahresbeginn habe er in einer Firma in der Region gearbeitet – „die würde ihn sofort einstellen“.

Das Problem: Dem Afghanen droht die Abschiebung, solange das Verfahren läuft, darf er nicht arbeiten. „Das brennt mich“, sagt Rieger. Der Mann sei arbeitswillig und dürfe nicht, könne in der Folge seine Miete nicht länger bezahlen. Dafür müsse nun die Allgemeinheit aufkommen. „Das ist leider kein Einzelfall“, sagte Kemmer. Und: „Inhaltlich bin ich da ganz auf deiner Seite.“ Allerdings sei das Thema nicht einfach. „Für mich passt es nicht zusammen, einerseits über ein Einwanderungsgesetz Leute nach Deutschland holen zu wollen, weil uns Fachkräfte fehlen, aber Flüchtlinge, die sich engagieren, arbeitslos zu machen.“ Es sei wichtig, hier zeitnah eine Lösung zu finden.

Kaum Wertschätzung

Nicht minder dringlich stellte sich ein Thema dar, dass im Gespräch mit den Tierärzten Stefan Birk, Daniela Braun und Monika Bantle von der örtlichen Großtierarztpraxis deutlich wurde: „Landwirte sieht man heute nur noch als Umweltverschmutzer und Tierquäler“, sagte Birk. Dass die Bauern mit ihrer Arbeit nicht weniger als die Ernährung der Menschen sicherstellten, gehe in der öffentlichen Debatte völlig unter. „Die Verbraucher bevorzugen regionale Produkte, aber keiner will einen Landwirt in seiner Nähe.“ Dazu kommt: „Landwirte bekommen dauernd irgendwelche neue Auflagen“, sagte Birks Kollegin Monika Bantle. Egal ob bei der Ferkelkastration oder dem Kupieren. Bis viele sagten: Ich kann das nicht mehr.

„Viele Ferkelerzeuger haben deshalb bereits aufgehört“, sagte Tierärztin Daniela Braun. Andere planten es. Mit Folgen: „Da kommen keine regionalen Ferkel mehr.“ Stattdessen müssten Jungtiere für die Mast aus Ländern importiert werden, deren Qualitätskontrollen bei weitem nicht so gut seien wie in Deutschland.

Viele Auflagen, keine Lösungen

Ronja Kemmer zeigte Verständnis für die Sorgen und Nöte der Tiermediziner und ihrer Kunden. „Es ist schwierig, auf der einen Seite Auflagen zu machen und auf der anderen Seite keine Lösungen zu haben“, gab sie vor dem Hintergrund des nahenden Endes der betäubungslosen Ferkelkastration zu. Dass sich große Teile der Bevölkerung zunehmend von der Landwirtschaft entfremdeten, sei traurig. „Da ist oft das Wissen um die Herkunft unserer Lebensmittel nicht mehr da.“

„Unsere Landwirte produzieren qualitativ sehr hochwertige Lebensmittel. Die bringen vollen Einsatz“, sagte Braun. Hörten die Ferkelerzeuger in der Region auf, gehe die Schweinezucht bald ähnliche Wege wie die Geflügelhaltung zuvor: „Da kommt das Fertigei vom Käfighuhn aus dem Ausland im Tetrapack zu uns.“

Und noch etwas beschäftigte die Tierärzte: Nicht mehr die Arbeit mit den Tieren, sondern „das Bürokratiemonster“ bestimme heute den Arbeitsalltag. Dazu kämen Vorschriften und Zwänge, die den Beruf zunehmend unattraktiv für Berufseinsteiger machten: „Wenn man ein Tier nicht behandelt, verstößt man gegen das Tierschutzgesetz. Behandelt man es, verstößt man teilweise gegen geltendes Recht“, beschrieb Birk das Dilemma, in dem er und seine Kollegen in der Großtierarztpraxis oft steckten.

