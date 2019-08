Er gilt als gut integriert, arbeitet unter der Woche auf dem Bau und am Wochenende im Gasthof Adler in Altsteußlingen. Jetzt wird ein junger Pakistaner aber wohl dennoch abgeschoben. Die Arbeitgeber des jungen Pakistaners sind entsetzt. „Das war ein super Mann, der hat immer gearbeitet, wenn er gebraucht wurde. Der war mehr als gut, wirklich zufriedenstellend“, sagt Manfred Fisel, der Senior-Chef des „Landgasthof Adler“ in Altsteußlingen. Jetzt soll der 28-jährige As...