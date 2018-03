Finanzen Finanzhilfen für ein besseres Leben im ländlichen Raum

Region / Rainer Schäffold

Den ländlichen Raum in Baden-Württemberg stärken – dies ist das Ziel des „Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum“ (ELR). Aus diesem Fördertopf hat das Land dieses Jahr knapp 1200 Projekte mit 67 Millionen Euro bedacht, wie gestern bekanntgegeben wurde. Dadurch werde der ländliche Raum „entscheidend gestärkt“, wird der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel in einer Pressemitteilung zitiert. Aus dem Alb-Donau-Kreis werden 47 Projekte mit mehr als 2,3 Millionen Euro bezuschusst.

So gibt es in Volkersheim 50 000 Euro für den Umbau eines Ökonomiegebäudes für Wohnungen, 45 200 für die Modernisierung eines Wohnhauses in Kirchbierlingen sowie 40 000 Euro für den Neubau eines Wohngebäudes im Ortskern von Herbertshofen.

77 000 Euro bekommt der Liederkranz Öpfingen für sein neues Vereinsheim; den „Anbau eines Mehrzweckraums mit Büro, Archiv und Sanitäranlagen als gemeinwohlorientierte Einrichtung“, wie es im Zuschussbescheid heißt. Zudem wird der Bau eines Wohnhauses in der Oberen Gasse 13 mit 40 000, der Abbruch der vorhandenen Gebäude dort mit 7670 Euro bezuschusst. Für die Erweiterung des Reitbetriebs von Michaela Haug in Griesingen gibt es 9150 Euro.

Neuer Hof- und Weinladen

In Donaurieden gibt es 50 000 Euro für den Einbau einer Wohnung in eine Ökonomiegebäude, in Ersingen 8550 Euro zum Abbruch eines Wohngebäudes mit Ökonomieteil, das Areal soll später neu bebaut werden. Zum Neubau eines Hof- und Weinladens mit Weinlaube und Ferienwohnungen erhält Harry Reichert aus Schmiechen von der L-Bank rund 135 000 Euro. Harald Bloching aus Justingen bekommt für den Einbau von Wohnungen in ein ehemaliges Ökonomiegebäude rund 31 500 Euro.

Für den Neubau eines Einfamilienhauses in innovativer Holzbauweise im Ortskern von Munderkingen fließen 25 000 Euro Zuschuss. Die Viehhandels­-GmbH Fritz Nisch in Rottenacker erhält 200 000 Euro für den Neubau einer Halle, „im Wege der Verlagerung aus störender Gemengelage“, wie es im Bescheid heißt. Für die Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses in Unterwachingen sind 74 600 Euro zugesagt.

70 000 Euro gibt es für den Umbau eines leerstehenden Ökonomiegebäudes für eigengenutzten Wohnraum an der Hundersinger Straße 37 in Emerkingen. Für den Abbruch des leerstehenden Gebäudes sowie den folgenden Neubau eines Wohngebäudes an der Schlossstraße 11 in Emerkingen sind insgesamt 41 450 Euro Fördergelder zugesagt.

Der Umbau einer bestehenden Hofstelle zu Mehrgenerationenwohnungen im Ortskern an der Lautertalstraße 42 in Lauterach wird mit 60 000 Euro bedacht. In Moosbeuren soll an der Biberacher Straße 55 ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung erstellt werden, hierzu sind 40 000 Euro zugesagt.

Wohnen statt Landwirtschaft

Grundlegend modernisiert und erweitert werden soll ein Wohnhaus an der Dorfstraße 17 in Mundeldingen, wofür es 20 000 Euro gibt. 23 475 Euro schließlich sind für den Einbau einer Wohnung in einen bestehenden Ökonomieteil an der Bussenstraße 11 in Reutlingendorf genehmigt worden.