Aus den Einrichtungen Filmmusik für Patienten und Besucher

Ehingen / swp

Von Akkordeonklängen erfüllt war die Glashalle des Ehinger Krankenhauses, als das Akkordeon-Orchester Rommel aus Schelklingen Filmmusik spielte. Die sieben Musiker spielten für die Patienten des Klinikums und der Geriatrischen Rehabilitationsklinik, berichtet Daniela Rieker, Pressesprecherin der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales. Es waren auch einige Bewohner aus dem Seniorenzentrum Ehingen und zahlreiche externe Besucher gekommen.

Die Musiker spielten Filmmelodien. Sie hatten sich dazu ein Quiz ausgedacht, denn eines der vorgetragenen Stücke tanzte sozusagen aus der Reihe. Es galt, dieses zu erkennen, das als einziges in keinem Film vorkam. Auf dem Programm standen unter anderem „Gold Finger“, „For your eyes only“, „Conquest of Paradise“ oder „Strangers in the night“. Einer der Höhepunkte des Nachmittags war „Skyfall“, Petra Lang hat den Song prima gesungen.

Mit der kurzfristig ins Programm genommenen „Traumschiffmelodie“ würdigten die Musiker den kürzlich verstorbenen Schauspieler Siegfried Rauch. Den Schlusspunkt des Programms bildete der beliebte „Deutschmeister Regimentsmarsch“.