Feuerwehr Feuerwehr: Stadt hält am Bedarfsplan fest

Ehingen / Stefan Bentele

Der Gemeinderat Ehingen befasst sich kommenden Donnerstag erneut mit dem Feuerwehrbedarfsplan 2025. Die Verwaltung schlägt den Stadträten gemäß gestern veröffentlichter Unterlagen vor, einen Grundsatzbeschluss zu fassen und dabei Maßnahmen umzusetzen, um die Wehr auf aktuelle und künftige Anforderungen, die bis ins Jahr 2025 reichen, vorzubereiten.

Vorgesehen sind Vorhaben mit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 8,8 Millionen Euro, dazu zählen unter anderem der Bau neuer Fahrzeugboxen und Errichtung eines Übungshauses am Feuerwehrstützpunkt Ehingen, der Neubau des Unterstützpunkts Kirchbierlingen und Granheim sowie ein Neubau am Standort Altsteußlingen. Auch neue Fahrzeuge für die Feuerwehr für Ehingen und seine Teilorte im geschätzten Wert von 3,1 Millionen Euro sind vorgesehen.

Die Pläne sind bereits im November im Gemeinderat vorgestellt worden. Daraufhin hatte der Abteilungsausschuss der Abteilung Dächingen mit Blick auf den Standort eines zentralen Feuerwehrhauses für die Alb in Granheim Anregungen eingebracht und Fragen vorgetragen, die zu einer erneuten Prüfung der Vorhaben führten. So hatte die Abteilung Dächingen angemerkt, dass der Teilort mit 477 Menschen der größte auf der Alb sei. Der Plan sieht dort aber keinen Ausbau oder Neubau vor.

Pläne sollen unverändert bleiben

Aus Sicht der Feuerwehrarbeitsgruppe und des Feuerwehrgesamtausschusses ändert das nichts in „feuerwehrtaktischer Hinsicht an der notwendigen Zusammenfassung der Teilorte“, wie es in der neuen Vorlage steht. Und weiter: Sämtliche Erhebungen, Untersuchungen und Beratungen haben demnach gezeigt, dass die im November vorgestellten Maßnahmen „zutreffend und richtig waren und am Standort Granheim für ein zentrales Feuerwehrhaus am Unterstützpunkt Alb festgehalten werden soll“.

Der Gemeinderat wird sich ferner mit der Vergabe der Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Hinter der Kapelle“ mit 28 Bauplätzen in Rißtissen befassen. Zwei Firmen haben ein Angebot abgegeben, das günstigste beläuft sich auf 1,77 Millionen Euro – 400 000 Euro mehr als eigentlich vorgesehen. Laut Vorlage schlägt die Verwaltung vor, die Kostensteigerung mitzutragen. Der günstigste Bieter hat zwei Nebenangebote eingereicht, womit sich die Kosten um 55 000 Euro reduzieren lassen.