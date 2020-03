Bei der Schelklinger Feuerwehr kriselt es. Gesamtkommandant Alexander Högerle will vorzeitig sein Amt abgeben. In einer Mitteilung macht er schwere Vorwürfe: Es fehle an Zusammenarbeit mit den Stellvertretern und der Verwaltung, und es habe Vertrauensbrüche im Laufe des vergangenen Jahres gegebe...