Hauptübung Feuerwehr Öpfingen übt Menschenrettung

Öpfingen / Renate Emmenlauer

Die Zuschauer haben sich schon einige Zeit vor Beginn der Hauptübungen auf dem Vorhof am Oberen Schloss in Öpfingen versammelt, um hautnah zu erleben, wie die Menschenrettung bei einem Brand in dem mehr als 15 Meter hohen Gebäude abläuft. Angenommen wurde dort gemäß Meldung der Leitstelle Ulm ein Brand in den oberen Etagen mit mehreren vermissten Personen sowie einem Haustier.

Punkt 16.07 Uhr erfolgte der Übungsalarm per Sirene. Kaum drei Minuten später traf der erste Trupp Einsatzkräfte mit dem wasserführenden Feuerwehrfahrzeug TLF 16/25 ein, Sekunden danach war schon der Mannschaftstransportwagen (MTW) mit weiteren Wehrmännern vor Ort. Kommandant und Einsatzleiter Stefan Munding gab detaillierte Anweisungen, wobei jeder der Wehrleute seinen Part gut zu kennen schien.

Thomas Fritsch moderierte die dreiviertelstündige Übung. Wie der Feuerwehrmann dem Publikum erläuterte, liege der Fokus darauf, die Bewohner schnellstens über die Fenster zu retten. Dies sei der Öpfinger Wehr mit der einteiligen Leiter bis in eine Höhe von 8,40 Metern möglich, mit den dreiteiligen Schiebeleitern bis zu einer Gesamtlänge von zwölf Metern – dort also bis zum zweiten Obergeschoss. Im Ernstfall könnten die Wohnungen im Dachgeschoss nicht erreicht werden. Mehrere Minuten später traf deshalb die Drehleiter der Stützpunktfeuerwehr Ehingen mit drei Wehrmännern ein.

Laut Jürgen Münch als hauptamtlichem Gerätewart der Ehinger Feuerwehr habe es mit Blick auf die Hauptübung bereits einen Termin vorab gegeben, um auszutarieren, wo das Drehleiterfahrzeug postiert werden muss, um einen sicheren Stand zu haben. Die Drehleiter kann nur ganz oben auf der geraden Fläche nahe dem Gebäude stehen, damit keine Überlast entsteht. „Mit den 23 Metern, die wir ausfahren können, funktioniert die Rettung im Dachgeschoss ohne Probleme“, sagte Münch.

Kommandant zufrieden

Parallel zur Menschenrettung gingen Atemschützer ins Haus, um nach Vermissten zu suchen, während ihre Kameraden mit der Brandbekämpfung begannen. Auch wurde ein mögliches Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser im Blick behalten. Als zu rettende Bewohner hatten sich unter anderem die sechs Jungs der Öpfinger Jugendfeuerwehr zur Verfügung gestellt. Wie Fritsch sagte, dürfen sich alle Mädchen und Jungs ab elf Jahren für die Jugendfeuerwehr melden.

Kommandant Stefan Munding war mit der Leistung seiner 27 Kameraden, darunter 16 Atemschutzträger, mehr als zufrieden. „Hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig das regelmäßige Proben ist.“ Zudem verfüge die Öpfinger Feuerwehr über eine gute Tagesverfügbarkeit, da gut ein Dutzend Wehrleute in Öpfingen arbeiten. Dies quittierten die Zuschauer mit Applaus für ihre Feuerwehr.