Hauptversammlung Feuerwehr Oberdischingen vielfältig gefordert

Oberdischingen / Andreas Gapp

Mit 35 Mitgliedern, vier von ihnen Gruppenführer, 16 Atemschutzgeräteträgern und zwei Feuerwehranwärtern, ist die Feuerwehr Oberdischingen personell gut aufgestellt. Dies sagte Kommandant Marc Krebs bei der Jahreshauptversammlung am Samstag im Feuerwehrhaus. Vielfältig gefordert waren die Kameraden im vergangenen Jahr bei Wasserschäden, Wohnungsbränden, Betriebsunfällen und Verkehrsicherungsmaßnahmen.

Schriftführer Karl Auberer berichtete über einen Feueratelierunterricht in der Grundschule Oberdischingen, bei dem den 40 Schülern klassenübergreifend das Thema Feuer und Brandschutz auf unterschiedliche Art und Weise nähergebracht wird. Auch haben 15 Feuerwehrkameraden das bronzene Leistungsabzeichen in Rottenacker erworben. Ein Höhepunkt war das Fest zum 200-jährigen Bestehen des Löschwesens in Oberdischingen im Oktober in der Festhalle.

Kassierer Karl-Anton Kolb vermeldete einen positiven Kassenbestand. Gründe dafür seien gut gehende Veranstaltungen wie Funkenfeuer und Maibaumstellen gewesen, sagte er.

„Die Feuerwehr hier im Ort ist sehr wichtig für die Gemeinschaft“, betonte Bürgermeister Fritz Nägele bei der Entlastung des Vorstands. Er bedankte sich für den Aufwand und den Einsatz, die die Mitglieder das ganze Jahr über leisten.

Kommandant Marc Krebs ehrte die Teilnehmer an Lehrgängen und Fortbildungen: Andreas Schenk, Simon Zugmaier (Feuerwehrgrundlehrgang), Kurt Auberer, Christoph Schenk (Brandschutzfrüherkennung Kindertagesstätten), Jochen Schulz, Tobias Krebs (Lehrgang für Atemschutzgeräteträger), Manuel Dosch, Fabian Schmid, Michael Schmid, Stefan Schmid, Thomas Seitz, Gabriel Volz (Truppführerlehrgang) und alle 15 Leistungsabzeichenteilnehmer: Tobias Krebs, Michael Schenk, Tobias Schien, Fabian Schmid, Stefan Schmid, Thomas Seitz, Markus Haar, Gabriel Volz, Manuel Dosch, Bernd Lehr, Christoph Schenk, Josef Schmid, Michael Schmid, Jochen Schulz, Marc Krebs.