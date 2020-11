Wenn die Freiwillige Feuerwehr Lauterach dieser Tage zu einem Einsatz gerufen wird, muss es noch schneller gehen als sonst: Die Kameraden treffen sich an der Feuerwehrgarage im Rathausgebäude und ziehen dort ihre Einsatzkleidung an. Der Erste, der fertig ist, fährt los an den Ortsrand – dort, im...