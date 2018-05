Tiere Feuerwehr geleitet Schwan zur Donau

Munderkingen / Ingeborg Burkhardt

Die Feuerwehr Munderkingen hat am Samstag einen Schwan aus einem Zaun befreit und ihn zum Wasser geleitet.

Ein Zaun hat einem Schwan in Munderkingen am Samstag den Weg zurück in die Donau versperrt. Anwohner hatten das Tier dabei beobachtet, wie es einen Weg suchte. Weil sie eine Verletzung vermuteten, riefen sie die Feuerwehr. Der stellvertretende Kommandant Thomas Ibach, Kurt Fues und weitere Feuerwehrleute rückten an, öffneten den Zaun hinter dem MVZ und geleiteten das Tier bis zum Wasser. Dort angekommen, stillte der Schwan zunächst seinen Durst – und flog schließlich von dannen. Die Feuerwehrleute zogen zufrieden ab.