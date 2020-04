Zum Brand einer Maschinenhalle in Frankenhofen ist es am Montagabend im Weselweg gekommen. Wie Oliver Burget, der Gesamtkommandant der Ehinger Feuerwehr, gegen 21.30 Uhr vor Ort sagte, hatten die Einsatzkräfte den Brand bereits unter Kontrolle.

Stroh, landwirtschaftliche Fahrzeuge und 4000 Liter Diesel in der Halle

Alarmiert wurden sie gegen 19.30 Uhr. „Als wir eintrafen, stand der Schuppen lichterloh in Flammen“, sagte Burget der SÜDWEST PRESSE. In der Halle befanden sich laut Burget große Mengen an Stroh, mehrere landwirtschaftliche Maschinen – und gut 4000 Liter Diesel. Den Treibstoff ließ die Feuerwehr kontrolliert abbrennen. Das Stroh wurde mit einem Großbagger aus dem Schuppen entfernt. „Was uns zu schaffen gemacht hat, war der böige Ost-/Nordostwind“, sagte Burget. Wegen der Funken mussten die Wehrleute aufpassen, dass keine Nachbargebäude in Brand gerieten. 90 Feuerwehrleute der Ehinger Feuerwehr inklusive der Alb-Teilorte waren vor Ort. Das THW rückte ebenfalls an. Auch wenn der Brand nach Kurzem unter Kontrolle war, sollte der Einsatz bis in den Morgen dauern. „Das geht die ganze Nacht“, sagte Burget gegen 21.30 Uhr.