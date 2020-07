In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend sind Entwürfe vorgestellt worden, die sich mit der Erweiterung des Ehinger Feuerwehrhauses in der Alamannenstraße befassen. Wettbewerbsbetreuer Thomas Krisch, Architekt und Stadtplaner aus Friedrichshafen, hat die Entwürfe vorgestellt. Unter den...