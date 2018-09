Hochzeit Feuerwehr Ehingen gratuliert Brautpaar

Ehingen / Jana Zahner

Mit einem Höhenflug über dem Marktplatz sind Lisa und Sebastian Herrmann gestern in ihr Leben als Ehepaar gestartet. Der Bräutigam ist Stadtjugendfeuerwehrwart bei der Feuerwehr in Ehingen. Herrmanns Kameraden hatten die beiden nach ihrer Trauung vor dem Ehinger Standesamt mit einem Feuerwehrauto und eingeschaltetem Martinshorn empfangen. Das Brautpaar wurde mit der Drehleiter in luftige Höhen gefahren. Von der Aktion habe er nichts gewusst, es sei eine Überraschung seiner Feuerwehrkollegen gewesen, sagte Herrmann.