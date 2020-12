Hiobsbotschaft für die Gemeinde Allmendingen: In Folge eines Feuerwehreinsatzes am Nikolaustag stehen weite Teile der Abteilung Niederhofen unter Quarantäne. Ein entsprechendes Gerücht bestätigte Bürgermeister Florian Teichmann am Montag gegenüber unserer Zeitung. Demnach sei einer der am Ein...