Kirche Festgottesdienst und ein Open-Air

Die Marienkapelle in Mundeldingen ist vor 25 Jahren fertiggebaut worden. 1977 war die so genannte „Kerkerkapelle“ abgerissen worden. © Foto: Andreas Hacker

Mundeldingen / Andreas Hacker

An der Marienkapelle Mundeldingen wird gefeiert. Vor 25 Jahren, genau am 23. Mai 1993, hat der damalige Dekan und Ehinger Stadtpfarrer Franz Glaser das Gotteshaus eingeweiht. Aus diesem Anlass findet am morgigen Sonntag von 9 Uhr an ein Festgottesdienst vor der Marienkapelle in Mundeldingen statt.

Als Zelebranten konnten der ehemalige Domkapitular Prälat Franz Glaser, Pfarrer Venatius Oforka und Pfarrer Peter Henle gewonnen werden. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Liederkranz Oberstadion unter der Leitung von Andreas Klemm.

Während der Eucharistiefeier wird der neue Tabernakel mit Ewigem Licht gesegnet, künstlerisch gestaltet von Prof. Dr. Josef Henselmann aus München. Anschließend bewirtet der Förderverein Kapellenbau Mundeldingen die Gäste, während der Musikverein „Lyra“ Unterstadion unter der Leitung von Klaus Fiderer die musikalische Unterhaltung übernimmt.

Als Anstoß für den Bau der Kapelle gilt der Abbruch der so genannten „Kerkerkapelle“, an der viele Mundeldinger im Vorübergehen eine kurze Besinnungsrast eingelegt hatten. Das Gotteshaus wurde allerdings 1977 im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt von Oberstadion abgerissen.

Der Abbruch dieses Wegzeichens weckte bei den Mundeldingern den Wunsch nach einer eigenen Kapelle. 1991 wurde die Fördergemeinschaft Kapellenbau Mundeldingen gegründet. Ziel dieses Vereines war der Neubau einer Kapelle in Mundeldingen zur Förderung der Religion. 1992/93 erfolgte der Neubau am Ortseingang von Oberstadion her. Mit vielen Eigenleistungen konnte das Bauvorhaben letzten Endes realisiert werden.

Die Muttergottes mit Kind und das Kreuz als Baum des Lebens entwarf und fertigte Schwester Benigna Theresia, 1923 als Maria Ruess in Mundeldingen geboren und 2009 in Untermarchtal gestorben. Der Glasfensterzyklus mit Landschaftsmotiven und Szenen aus dem Marienleben ist Theodor Krötzinger aus Kammeltal zu verdanken. 1992 goss die Firma Bachert in Heilbronn die 55 Kilogramm schwere Glocke mit einem Marienbild und der Umschrift „Mundeldingen 1992“.

Schon heute, Samstag, feiern Jugendliche von den am Bau der Kapelle beteiligten Familien. Sie treffen sich um 17.30 Uhr an der Bruckäckerstraße zum Open Air.