Vereine Fest zum 30-jährigen Bestehen

Unterwachingen / swp

Das Fest zum 30-jährigen Bestehen des Vereins „Sport und Freizeit“ Unterwachingen war der Höhepunkt im vergangenen Jahr. Das berichtete der Vorsitzende Roland Porombka in der Jahreshauptversammlung des Vereins, die am Samstag stattfand und zu der 44 Besucher gekommen waren, wie Uschi Ummenhofer mitteilt. Porombka ging außerdem auf die Übungsstunden, der Theaterbesuch, das Walken, das Grillfest, die wöchentliche Radtour und die zweitägige Radtour ein. Das Fest zum 30-Jährigen hatte im Oktober stattgefunden und sehr guten Anklang gefunden – sowohl bei Jung als auch bei Alt.

Die Schriftführerin Uschi Ummenhofer berichtete ebenfalls von den Aktivitäten; es habe viele Termine für die Aktiven gegeben. Kassiererin Marion Auberer berichtete über die Kassenbewegungen. Auch Wahlen standen an: Der Vorsitzende Roland Porombka wurde wieder gewählt, ebenso die Kassiererin Marion Auberer, die Ausschussmitglieder Renate Chisari, Julia Kopp, Angela Neubrand, Manfred Neubrand, Albert Traub und Dietmar Lange sowie die Kassenprüfer Peter Hauler und Hermann Traub. Alle nahmen ihr Amt wieder an.

Bürgermeister Hans Rieger bedankte sich für das Engagement. Die Gemeinde werde den Verein auch in diesem Jahr wieder unterstützen. Während der Umbauarbeiten im Gemeindehaus darf der Verein „Sport und Freizeit“, wenn Bedarf besteht, in die Räume der Feuerwehr.

Geschenke und Urkunden

24 Mitglieder (fünf davon waren an dem Abend nicht anwesend) wurden für 30 Jahre Treue zum Verein geehrt. Alle erhielten eine Urkunde sowie ein kleines Präsent. Die Radlerkönige der wöchentlichen Radtour im Jahr 2018 waren Lydia Schmidberger und Manfred Neubrand. Beide bekamen ebenfalls ein kleines Geschenk – als Ansporn, in diesem Jahr wieder mitzufahren. Für dieses Jahr stehen wieder viele Aktivitäten an, etwa der Theaterbesuch in Emerkingen, das Schießen in Hundersingen, das Grillfest und die zweitägige Radtour.

An die Versammlung schlossen sich ein Essen sowie eine Bilderschau von Christoph Porombka an. Im Mittelpunkt dabei: das Jahr 2018 und die 30 Vereinsjahre.