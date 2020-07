Normalerweise schmeißt Ur-Schlecker Partys für die über 16-Jährigen. Nun überlegt das Veranstaltungsteam um den Rottenacker Tom Breymaier, ein Fest für Kinder auf die Beine zu stellen. Auf Facebook stellt Ur-Schlecker die Idee vor, um zu schauen, wie so ein Sommerfest für Kinder ankommen würde.

Die Rede ist von einem Abenteuerpark mit Hüpfburgen, Scooterbahnen, Kletteranlagen, Kettcars und einer Clownshow. Gerne möchte Ur-Schlecker Essen und Trinken anbieten. Klassiker wie Rote Wurst, Pommes, Wurstsalat, Bier und Antialkoholisches. „Der Volksfestplatz würde sich für so ein Konzept bestens eignen“, sagt Breymaier.

Breymaier wünscht sich ein Fest im August

In trockenen Tüchern ist noch nichts, das Ganze sei lediglich mal eine Idee, um nach Meinungen zu fragen. Würde das Konzept viel Anklang finden, will Breymaier schnellstmöglich mit der Stadt in Kontakt treten. „Ein Fest im August wäre klasse. Aber sonst planen wir für das nächste Jahr.“ Ist es so weit, hofft der 27-Jährige auf ein produktives Gespräch mit der Stadt. „Wegen der vielen Lockerungen könnte das schon gehen – natürlich mit einem ausgefeilten Sicherheitskonzept“, meint er.

Facebook-Nutzer finden die Idee gut

Den Gedanken hätte Ur-Schlecker schon länger gehegt. Durch Verwandte und Freunde, die Kinder haben, sei Breymaier klar geworden, dass es in der Nähe keine solche Freizeitmöglichkeit für Kinder gibt.

Im Moment ist auf Facebook einzig die Sicherheit in der Kritik. Eine Nutzerin meint dazu: „Wieso sollte es nicht funktionieren? Märkte dürfen wieder stattfinden, Fitnessstudios haben offen, Biergärten sind auf. Dann kann es auch ein Hygienekonzept für Veranstaltungen in dieser Art geben.“ Die Idee ist durchaus beliebt. Eine andere Nutzerin schreibt: „Ich finde die Idee super, denn gerade die Kleinen haben mehr wie genug unter der Situation gelitten und tun es immer noch.“ Das vermutet auch Breymaier. Deshalb sei ein Fest Anfang August perfekt. „Viele Familien werden dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren. So ein Fest wäre eine willkommene Abwechslung.“