Cheng Qian (19), Ehingen: Vor drei Jahren kam ich nach Ehingen und an das Johann-Vanotti-Gymnasium. Seit fast zwei Jahren war ich nicht daheim in China wegen der Corona-Pandemie. Aber meine Familie macht fast jeden Tag Video-Chats. Ich komme aus der ostchinesischen Stadt Nanjing, in der die Ansteckungen mit der Delta-Variante des Virus gerade zunehmen.

Weil ich aber in Deutschland studieren möchte, muss ich im August zurückfliegen, um mein Visum...