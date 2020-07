Rechtzeitig vor den Sommerferien hat die Stadt Munderkingen am Donnerstag im Donauboten das Programm für den diesjährigen Sommerferien­-Spaß veröffentlicht. Es umfasst trotz Corona 14 Termine für Kinder ab vier Jahren. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Los geht es am Montag, 3. August, mit einer Malaktion in der Mediathek: Bis zu acht Kinder von vier bis sechs Jahren dürfen an diesem Tag einen Regenschirm bemalen und anschließend mit nach Hause nehmen. Anmeldung unter mediathek@munderkingen.de oder Telefon (07393) 9534 580. Das Angebot findet am 10. August ein weiteres Mal statt.

Voltigieren und Nähen

Am Dienstag, 4. August, geht es für bis zu 20 Kinder ab sechs Jahren nach Algershofen: „Sport auf dem Pferd – Voltigieren“ ist das Angebot überschrieben. Am 28. August gibt es einen weiteren Termin. Anmeldung für beide Tage bis spätestens 27. Juli unter Telefon (07393) 598 101. „Ab an die Nähmaschine“ heißt es am 4. August, 5. August, 6. August oder 7. August in der Weitzmannschule. Die VHS Munderkingen lädt Kinder von 7 bis 10 Jahren zum Nähkurs für Anfänger mit Tanja Belthle ein. Unkostenbeitrag 13 Euro, Anmeldung bis 29. Juli, (07393) 598 112.

Schatzsuche zwischen Büchern

Schatzsuche zwischen Büchern

Am Mittwoch, 5. August, gibt es Spiel und Spaß rund um die Mediathek für Kinder von sieben bis neun Jahren. Bei einer spannenden Schatzsuche zwischen Büchern und Regalen lernen sie die Einrichtung kennen. Anmeldung unter mediathek@munderkingen.de oder Telefon (07393) 9534 580.

Warum haben manche Schnecken Häuser und andere nicht? Das und vieles mehr erfahren bis zu acht Kinder von sechs bis neun Jahren bei einem Besuch im Schneckengarten Munderkingen am Donnerstag, 6. August, oder Dienstag, 25. August. Anmeldung unter mediathek@munderkingen.de oder (07393) 9534 580. Schleifen, sägen und schrauben nach Herzenslust dürfen kleine Handwerker am Freitag, 7. August, bei Kaufmann Bau in Oberstadion: Bis zu zehn Kinder von acht bis 12 Jahren bauen an diesem Tag ein Insektenhotel. Für die Teilnahme sind Sicherheitsschuhe zwingend erforderlich. Anmeldung bis 3. August unter (07357) 92 19 990.

Kanufahren und Tennis spielen ausprobieren