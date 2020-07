Das Emerkinger Ferienprogramm 2020 ist klein, aber es findet definitiv statt. In der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblatts seiner Gemeinde stellt Bürgermeister Paul Burger die ersten Angebote vor.

Highlight: Autokino für Kids

Bisheriges Highlight ist ein Autokino der besonderen Art: Am Mittwochmorgen, 9. September, sind bis zu 40 Kinder ab fünf Jahren eingeladen, mit ihren Bobbycars oder Dreirädern, ihren Trettraktoren und anderen Kinderfahrzeugen auf den Festplatz an der Römerhalle zu kommen. „Dort schauen wir einen tollen Film an“, heißt es in der Ankündigung.

Beginn des Ferienprogramms am 6. August

Bereits im August finden drei weitere Angebote statt. Seinen Auftakt findet das diesjährige Ferienprogramm am Donnerstag, 6. August, mit einer kurzweiligen Märchenstunde am Römerturm. Sabine Hummel wird bis zu 12 Kindern von vier bis acht Jahren unter freiem Himmel verschiedene Geschichten erzählen.

Am Mittwoch, 12. August, kommen kleine Künstler auf ihre Kosten: Rolf Wiedenhöfer hat Störche aus Holz ausgesägt, die zukünftig das Ortsbild verschönern sollen, heißt es im Mitteilungsblatt. Maximal 15 Kinder im Alter von fünf Jahren an sind eingeladen, sie bunt zu bemalen. Treffpunkt ist an der Römerhalle Als Dankeschön winkt eine kleine Überraschung.

Programm ist kostenlos, Anmeldung erforderlich

Auf den Spuren der Römer wandeln die Teilnehmer der Veranstaltung am Mittwoch, 19. August. Bis zu zehn Kinder ab fünf Jahren erfahren an diesem Tag allerlei Interessantes über das Leben der Römer in und um Emerkingen.

Alle Kosten für das Ferienprogramm werden von der örtlichen Bürgerstiftung getragen. Anmeldung über das Rathaus Emerkingen, Telefon (07393) 2239. Weitere Programmpunkte sollen zu gegebener Zeit im Amtsblatt veröffentlicht werden.