Kinder Ferienbetreuung in Schelklingen

Schelklingen / ben

In den Pfingst- und Sommerferien bietet die Stadt Schelklingen künftig Grundschülern eine zweiwöchige Ferienbetreuung an. Das Angebot sei wichtig, sagte Jürgen Haas (SPD). Denn berufstätigen Eltern falle es oft schwer, eine Betreuung für ihre Kinder in den Ferien zu organisieren. Auch die CDU-Fraktion begrüßte den Plan. Pro Woche kostet die Betreuung die Eltern 75 Euro, in den Pfingstferien wegen den Feiertagen 60 Euro. Damit hat die Stadt 30 Prozent ihrer Kosten gedeckt. Geschwisterkinder erhalten eine Ermäßigung. Für Kinder von außerhalb muss ein Zuschlag gezahlt werden. Hans Merkle (Freie Wähler) begrüßte zwar die Betreuungspläne, kritisierte aber, dass auswärtige Kinder das Angebot nutzen könnten. Dabei sei an Kinder gedacht, die etwa Großeltern in Schelklingen haben, sagte Bürgermeister Ruckh. Selbstverständlich hätten aber Kinder aus der Stadt Vorrang bei diesem städtischen Angebot. Interessierte Eltern sollten sich bald anmelden – für die Pfingst-Betreuung endet die Anmeldefrist Ende April