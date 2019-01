Kommunalwahl CDU Ehingen: Frauen und Junge Union sollen Kandidatenliste anführen

Ehingen / Andreas Hacker

Im Sportheim in Nasgenstadt fallen am Mittwochabend die voraussichtlich letzten Vorentscheidungen vor der endgültigen Nominierung der Kandidatenliste der CDU Ehingen für die Kommunalwahlen am 26. Mai. Die wird in einer Woche erfolgen, in einer Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbands Ehingen am 24. Januar im Hotel Adler.

Am Mittwoch treffen sich zunächst Senioren aus dem Bereich der Ehinger CDU, um zu klären, wie es nach dem Aufhören von Dr. Rüdiger Rombach mit der Arbeitsgemeinschaft weitergehen kann. Außerdem gilt es, den Platz im so genannten „Vorspann“ der Kandidatenliste zu besetzen, der der Senioren-Union zusteht.

Wie berichtet hat der CDU- Stadtverband beschlossen, dass die Frauen-Union, die Junge Union und die Senioren-Union als wichtige Gruppierungen in der Partei jeweils einen Vertreter oder eine Vertreterin für die ersten drei Plätze benennen sollen. Im Gespräch dafür sind für die Frauen Gemeinderätin Katrin Brotbeck, für die Junge Union der Kreisvorsitzende Martin Neumann oder Gemeinderätin Claudia Wiese und für die Senioren Gemeinderat Alfred Kloker.

Hagel fällt als Listenführer aus

Für diesen Vorspann hat sich die CDU entschieden, weil ihr Fraktionsvorsitzender Manuel Hagel als Listenführer ausfällt. Hagel, der bei der Wahl 2014 mit 6198 Stimmen das drittbeste Ergebnis im Wohnbezirk Ehingen erreichte hatte, ist aus der Kernstadt nach Nasgenstadt umgezogen und soll am Mittwochabend im Anschluss ans Treffen der Senioren als Kandidat für den Wohnbezirk Nasgenstadt vorgeschlagen werden. Dieser schickt zwei Vertreter in den Gemeinderat und für die Wahl dürfen drei Bewerber nominiert werden ­ – außer Hagel treten auch die bisherigen Gemeinderäte Peter Bausenhart und Thomas Bailer wieder an.

Die Idee des Vorspanns geht auf Hagel zurück. Er will damit deutlich machen, „wie breit die CDU aufgestellt ist“ und dass sie so die ganze Gesellschaft repräsentativ abbilden könne. Als offen gilt, ob die Plätze hinter diesem Trio dann in freier Wahl besetzt werden, wofür sich Hagel und der Stadtverbandsvorsitzende Manfred Nothacker stark machen, oder ob es noch einen hervorgehobenen Platz vier gibt, den Heinz Wiese für sich reklamiert. Der Vorsitzende des Ortsverbands Ehingen hat 2014 mit 6756 Stimmen das beste Ergebnis aller CDU-Bewerber erzielt und hält es für richtig, dass nach dem Verzicht des Stadtverbandsvorsitzenden Nothacker auf eine Kandidatur für den Gemeinderat dann er als Vorsitzender des größten Ortsverbands dort noch einen Platz bekommt, der die Bedeutung des Parteiamts unterstreicht.

Ziel sei, sagt Nothacker, für die Wahl am 26. Mai eine Liste zu präsentieren, die in allen Wohnbezirken voll und mit einem ausgewogenen Mix an Kandidaten besetzt ist. Von den aktuellen Gemeinderäten der CDU haben bisher Bärbel Kräutle, Herbert Brandl und Rüdiger Rombach angekündigt, nicht wieder zu kandidieren. Auch Anton Guggemos wird sich nicht wieder bewerben, wie er der SÜDWEST PRESSE auf Anfrage bestätigt hat.

Bereits vornominiert sind die Bewerber aus Rißtissen mit Thomas Schreiner, Ortsvorsteher Markus Stirmlinger und Gerold Neugebauer, aus der Pfarrei mit Michael Mouratidis, Wolfgang Beck, Philipp Lämmle und Armin Egle sowie aus dem Wohnbezirk Alb-Kirchen die vier Ortsvorsteher Josef Huber (Alt­steußlingen), Alfred Schrode (Kirchen), Jutta Uhl (Frankenhofen) und Alfons Köhler (Dächingen).

Jutta Uhl gibt Kreistag auf

Veränderungen geben wird es auch auf der Kandidatenliste der CDU für die Kreistagswahl. Mit Heinz Wiese und Jutta Uhl treten zwei der vier aktuellen CDU- Kreisräte aus Ehingen nicht wieder an; OB Alexander Baumann, vor fünf Jahren mit 12 963 Stimmen unangefochtene Nummer eins, und Bürgermeister Sebastian Wolf bewerben sich erneut, genauso wie Manuel Hagel, der – inzwischen Landtagsabgeordneter und Generalsekretär der Landespartei – auf Platz zwei der Liste gesetzt werden soll, und der Stadtverbandsvorsitzende Manfred Nothacker. Aus Rißtissen hat die Ortsverbandsvorsitzende Johanna von Stauffenberg ihre Kandidatur für den Kreistag angekündigt, aus dem Wohnbezirk Alb-Kirchen bewirbt sich Joe Betz.

Das könnte dich auch interessieren: