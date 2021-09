Weggehen am Wochenende ist auch nicht mehr so wie früher. Vor Corona verabredete man sich um 22 Uhr und erschien dann gegen 23 Uhr auf der Party oder im Bierzelt. Wer am Freitag gegen 22.20 Uhr bei der Open-Air-Party des Musikverein Rottenacker am Festplatz aufkreuzte, hatte allerdings das Nachsehe...