Gedenken Feier nun am Sonntag

Emerkingen / swp

Die Gemeinde Emeringen begeht am Sonntag, 13. Januar, den Kriegerjahrtag. Es ist das erste Mal, dass dieser Tag nicht auf einen Samstag gelegt wird, schreibt Bürgermeister Paul Burger. Seinen Ursprung hat der Kriegerjahrtag im Jahre 1845 und wird seit dieser Zeit jährlich abgehalten. Weil die Besucher von Gedenkgottesdienst und Gedenkfeier in den vergangenen Jahren deutlich weniger geworden sind, habe sich die Gemeinde, in Abstimmung mit der Kirchengemeinde, auf den Sonntag festgelegt. Der Kriegerjahrtag solle in den kirchlichen Sonntagsablauf integriert werden. Dies sei ein erster Schritt, dem Kriegerjahrtag wieder seinen wichtigen Stellenwert zu geben. Die örtlichen Vereine treffen sich am Sonntag um 8.40 Uhr beim Rathaus zum Kirchgang. Der Beginn des Gedenkgottesdienstes ist um 9 Uhr und wird von Pfarrer Dr. Thomas Pitour zelebriert Die Musikkapelle wird die Gedenkfeier begleiten. Bei schlechtem Wetter findet die Feier in der Kirche statt.

Zum Frühschoppen begeben sich die Mitglieder der Vereine und der Reservistenkameradschaften nach dem Gottesdienst am Sonntag ausnahmsweise in die Römerhalle.