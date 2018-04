Ehinger Sozialfonds Fast 40 000 Euro Hilfe in 97 Fällen der Not

Fast 40 000 Euro Hilfe in 97 Fällen der Not

Andreas Hacker

Mit fast 40 000 Euro hat der Ehinger Sozialfonds „Bürger für Bürger“ im vergangenen Jahr in 97 Fällen Menschen im Raum Ehingen in Notlagen geholfen. Das geht aus dem Jahresbericht 2017 hervor, den Elisabeth Waibel gestern Abend bei der Hauptversammlung des DRK- Ortsverein Ehingen vorgestellt hat. Das Rote Kreuz, die Caritas und die SÜDWEST PRESSE haben dieses bürgerschaftliche Netzwerk vor mehr als zehn Jahren gegründet.

„Hinter diesen 97 Notlagen stehen Menschen mit ihren Schicksalen und einer Vorgeschichte, die diese Hilfen dringend notwendig machten“, sagte Elisabeth Waibel und nannte Schwerpunkte: 19 Mal Soforthilfe, damit die nächsten Tage machbar waren; 17 Mal das Vermeiden der Stromabschaltung, vor allem bei Familien mit Kindern; 12 Mal Hilfe bei einem Mietrückstand, damit die Wohnung nicht gekündigt wurde, meist bei Familien mit Kindern; 10 Mal Fahrtkosten, vor allem, damit die neue Arbeitsstelle im ersten Monat erreicht werden konnte, aber auch, damit Angehörige in finanzieller Notlage noch zu ihrem schwerstkranken Elternteil fahren konnten. 10 Mal wurde eine Autoreparatur oder eine Kfz-Versicherung übernommen, damit der Arbeitsplatz aufgenommen oder erhalten werden konnte, wenn er mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel im Schichtdienst nicht erreichbar war. In acht Fällen wurde durch Übernahme der Mietkaution in Form eines Darlehens der Umzug in eine Wohnung möglich, in sieben Fällen konnte durch die Übernahme der Zuzahlungskosten für Medikamente die Angst genommen werden, dass Menschen ihre benötigten Medikamente nicht besorgen können.

In sechs Familien wurden Waschmaschinen, Herd oder Backofen ersetzt, fünf Mal wurde Heizöl beschafft. Für fünf Familien wurden durch die Hilfe des Sozialfonds Schullandheime, Internate oder Studienfahrten der Kinder möglich; vier Mal wurden Möbel beschafft, außerdem gab es Hilfen zum Erwerb des für die Arbeit wichtigen Führerscheins in Form von Darlehen. Insgesamt wurden 39 206,03 Euro ausgezahlt, an Rückzahlungen aus Darlehen kamen 10 685,90 Euro.

Möglich wird die Hilfe des Sozialfonds durch einen großen Kreis an Unterstützern, wie Elisabeth Waibel sagte. 31 061,81 Euro kamen über Spenden dazu, wobei die Zahl der Einzelspender erneut gestiegen ist: 2950 Euro haben Privatpersonen, darunter auch langjährige Unterstützer, dem Sozialfonds zukommen lassen. Ein herzliches Danke geht auch an dieAktion 100.000 der SÜDWEST PRESSE für 15 000 Euro, an die Bastelgruppe des evangelischen Kindergartens Schelklingen für 310 Euro, an die Ehinger Energie für 2500 Euro, an die Mitarbeiter der Firma Liebherr für 3300 Euro, an die Firma Tobias Traub für 2000 Euro und an die Käufer der 2500 Adventsloskalender.