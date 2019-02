Narren Fasnetssingen ein voller Erfolg

Munderkingen / Maria Bloching

Dicht an dicht drängten sich die Leute beim ersten Fasnetssingen im Munderkinger Café Knebel. Mit dem eigens dafür aufgelegten und für 2 Euro erstandenen Liederbüchlein waren sie bestens ausgestattet und wurden von Andreas Locher (Bass-Ukulele), Uli Spranz (Gitarre) und Ludwig Walter (Saxophon) hervorragend instrumental begleitet.

So herrschte gleich von Beginn an ausgelassene Stimmung mit Narrenlied und Narrenmarsch, Munderkinger Belagerungslied und Tanzlied der Trommgesellenpaare, dem Lied der Trommgesellen und dem Zenka Lied in voller Länge und mit allen Strophen. Bisher waren diese Lieder noch nirgends so gesammelt niedergeschrieben, daran hat die Trommgesellenzunft nun etwas geändert. 500 Büchlein wurden im ersten Anlauf gedruckt. Neben Liedern gibt es darin auch Reden und Sprüche, die bei der Fasnetsausgrabung am Glombigen, beim Brunnensprung oder die ganze Fasnet über zu hören sind. „Em Bürger a Glas, em Schulthes a Maß, em Pfarrer da Wei, so soll es sei!“, sagt zum Beispiel der Obermaischer und von den Mäschgerla ist zu hören: „Dia schwätzet so viel, dass des koi Mensch aufschreiba ka!“.

„Als wir dieses Büchle zusammengestellt haben, konnten wir selbst als eingefleischte Narren noch etwas lernen“, erzählt Claudia Brunner und lacht, als sie gemeinsam mit den vielen Besuchern und drei kräftigen „Narro-Hee“ diese gelungene Premiere eröffnet hat. Gleich bei den ersten Takten wurde kräftig gesungen, geschunkelt und geklatscht. Mit schönen Liedern stimmten sich die Munderkinger auf die anstehende Fasnet ein.