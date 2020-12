Die Munderkinger Trommgesellenzunft sorgt für bunte Farbtupfer in einer grauen Zeit: Wie Pressesprecherin Katharina Schumann mitteilt, sind ab sofort wieder die bunten Fasnetsschals zu haben. Auch Fasnetslaternen gebe es noch. „Für die kommende Fasnet 2021 brauchen wir diese mehr denn je – denn getreu unserem Motto „Fasnet dahoim“ eignen sich Schals und Laternen perfekt, um das Fasnetsgefühl in die heimische Stube zu holen“, wirbt der Verein.

Außerdem setzen die Trommgesellen ihre Reihe der Fasnets-­Pins fort. Das Exemplar für 2021 kommt in strahlendem Gelb daher und sei für Sammler ein Muss, schreibt Schumann. Eigentlich die Eintrittskarte zum traditionellen Umzug am Fasnetssonntag, bekommen die bunten Anstecker heuer eine besondere Funktion: Der Umzug muss Corona-bedingt ausfallen, auch sonst brechen viele Einnahmen weg. „Wir als Narrenzunft versuchen trotz der vielen Widrigkeiten, allen Munderkingern und Fasnetsfreunden von außerhalb ein Stück Fasnet, Tradition und Heimat zu vermitteln und hoffen so, auf eine kleine Unterstützung.“

Zu haben sind Schals (12 Euro), Laternen (6 Euro) und Pins (4 Euro) bei Edel Weine in der Emerkingerstraße sowie bei Uhren Optik Selg in der Stadtmitte. Schals und Laternen sind sofort zu haben, für die Pins, die noch nicht geliefert wurden, gibt es derzeit Gutscheine zu kaufen.