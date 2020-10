Den Kopf in den Sand stecken und den Gedanken an eine Fasnet 2021 aufgeben? Das kommt für die Trommgesellenzunft Munderkingen nicht in Frage. Statt im Corona-Blues zu versinken, stürzen sich die Narren mit Feuereifer in die Planung der nahenden Saison. Auch wenn klar ist, dass vieles anders sein w...