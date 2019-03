Fasnet 2019 Ehingen: Muss der Umzug abgesagt werden?

Ehingen / swp

Am Dienstag entscheiden Polizei, Stadt und Zunft, wie der Umzug abläuft – oder ob er gar abgesagt werden muss.

„Im Moment gehen wir davon aus, dass der Wind sich legt“, sagt Anna Draksimovic von der Stadt Ehingen. Wegen des Sturms am Montag und des bevorstehenden Umzugs durch Ehingen am Dienstag haben sich Vertreter von Polizei, Ordnungsamt und der Narrenzunft besprochen, um die Situation einzuschätzen.

Falls der Wind bis Dienstagmittag abflauen sollte, soll der Umzug wie geplant ablaufen. Bleibt es bei den Windstärken von Montagnachmittag, wird der Umzug zwar stattfinden, allerdings unter Auflagen. So sollen etwa Fahnenmasten innerhalb des Umzugs untersagt sein. Wie die weiteren Auflagen aussehen könnte, steht noch nicht fest. Letztlich werde erst am Dienstagvormittag entschieden, wie und gegebenenfalls ob der Umzug überhaupt stattfindet.

Die Stadt Munderkingen musste am Montag den Kinderumzug kurzfristig absagen. Die Entscheidung traf das Ordnungsamt in Absprache mit der Narrenzunft. Grund war der Sturm, der an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Dachplatten löste, die anschließend nach unten stürzten.

So soll der Umzug ablaufen

Verläuft alles so, wie vorgesehen, sammeln sich die Narren am Dienstag in Ehingen zum großen Narrensprung. Narrenzunft Spritzenmuck führt 55 Gruppen auf, die sich für den närrsichen Umzug in der Großen Kreisstadt angemeldet haben, darunter selbstredend Zünfte aus Ehingen, aber auch solche aus Kißlegg, Ulm und Blaustein.

Start des Umzugs ist nach Angaben der Narrenzunft Spritzenmuck auf ihrer Homepage im Internet um 14 Uhr, dann bewegt sich der Zug nach und nach von der Lindenstraße über den Glockenplatz zur Oberen Hauptstraße, von dort über die Bahnhof- auf die Hindenburgstraße, zum Viehmarkt. Von dort zieht der Tross in die Kasernengasse, dann weiter in die Untere Hauptstraße und die Sonnengasse, bis die Narren schließlich zum Marktplatz kommen, wo der Umzug endet und sich auflöst. Die Aufstellung für das Spektakel beginnt zuvor um 13.30 Uhr im Bereich Lindenstraße-Müllerstraße-Hehlestraße, am Parkplatz geht’s dann los.

Im Anschluss an den Umzug kehren die Narren in den Lokalen und Wirtschaften in Ehingen ein, auch die Narrrenschuppen öffnen ihre Türen wieder. Am Abend gegen 21 Uhr beginnt dann das Ausheina am Marktplatzbrunnen, womit die Ehinger Fasnet endet.

