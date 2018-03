Kunst Farben des Biosphärengebiets künstlerisch dargestellt

Hütten / JOACHIM SCHULTHEISS

Andrang herrschte am Sonntagvormittag im Biosphärenzentrum in Hütten. Brigitte Buck-Jäger und Ute Wekwert von der Kunstgruppe „Kunst & Kunst“ starteten mit einer Vernissage in ihre neue Ausstellung. „Passend zur Jahreszeit und zur schönen Landschaft im oberen Schmiechtal und im Biosphärengebiet haben wir uns dem Thema Farbfelder – Feldfarben angenommen“, sagte Buck-Jäger nach der Eröffnung durch Ortsvorsteher Stefan Tress.

Die meisten Bilder habe man eigens für die Ausstellung in Hütten geschaffen. Obwohl die Künstler mit vielen unterschiedlichen Techniken arbeiten, seien alle Bilder in Hütten in Acryltechnik gearbeitet worden. Während Buck-Jäger in ihren Werken eher mit figürlichen Darstellungen arbeitet, möchte sie mit den Bildern ihrer vierteiligen Serie „Alb-Traum“ Landschaft der Schwäbischen Alb darstellen. So mancher interessierte Ausstellungsbesucher ließ die abstrakten Werke von Wekwert auf sich wirken und sinnierte mit anderen darüber, was die Künstlerin ausdrücken wollte. Das Bild „Leuchtspuren“ erinnerte Max Hirschle aus Schelklingen zum Beispiel an einen Weltuntergang. Auch das Werk „Siebter Himmel“ regte die Phantasien an. Wo der eine Betrachter eine Winterlandschaft sah, erkannte ein anderer sich am Himmel auftürmende Wolken. Die nicht gegenständliche Kunst lässt Raum für Interpretationen.

Einige Werke der beiden Künstlerinnen wurden schon während der Vernissage verkauft. Ihre Bilder sind vom 1. April bis zum 31. Mai im Infozentrum Hütten zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.