Alraune Schurer ist Erzieherin im Kindergarten in Nasgenstadt. Sie hat zwei Kinder im Alter von neun und drei Jahren. Im Moment macht sie Homeoffice, ihr Mann geht noch zur Arbeit.

Wie strukturiert man den Tag daheim mit der ganzen Familie?

Alraune Schurer: Grundsätzlich denke ich, es gibt da kein Rezept für alle Familien. Die einen brauchen etwas mehr, die anderen weniger Struktur. Ein paar feste Punkte sollte der Tag aber immer haben: Die gemeinsame Mahlzeit, das Ritual um das Zubettgehen. Neue Rituale dürfen jetzt hinzukommen, wie eine kleine Sporteinheit, der Beginn der Lerneinheit mit Schulkindern. Mit älteren Kindern kann man am Abend den kommenden Tag zusammen planen.

Gibt es auch ein Zuviel an Struktur?

Wenn man sich zu viel vornimmt und den Ehrgeiz hat, den Plan zu erfüllen, führt das leicht zu Frust. Frust äußert sich dann in Unzufriedenheit und Streitereien. Je nach Temperament des Kindes kann zu viel Struktur auch einschränken, und das freie Spiel braucht auch Raum.

Dann beklagen sich die Kinder über Langeweile?

Ja, und Langeweile ist eine ganz wichtige Erfahrung. Aus ihr heraus können erst die schönsten Sachen entstehen. Versucht man die Kinder immer mit etwas zu beschäftigen, kommen sie gar nie an den Punkt, wo sie aus ihrer inneren Kreativität heraus etwas entstehen lassen. Wichtig dabei ist, dass die Kinder Spielsachen haben, die sie variieren können, ohne viele Vorgaben, dass sie keine Angst haben müssen, sich draußen schmutzig zu machen. So fällt ihnen über kurz oder lang ein neues Spiel ein.

Welche Spiele werden nicht so schnell langweilig?

Das ist wieder eine Temperamentsfrage. Die einen legen stundenlang Bügelperlen oder lieben Puzzles. Andere müssen ständig in Bewegung sein, bauen, konstruieren und gestalten. Oft sind es einfache Sachen, wie Linsen in eine Schüssel geben und leere Gefäße zum Umfüllen. Ein Indoor-Sandkasten oder Babypool ist ein guter Platz dafür. Meine Kinder lieben Dunkelverstecke. Am Abend werden alle Lichter ausgemacht, dann spielen wir drinnen Verstecken. Das ist aufregend und lustig. Das Internet ist voll von Inspirationen, die man als Eltern in petto haben kann. Wenn Kinder ihre eigenen Spiele erfinden, sollte man denen aber immer den Vorrang lassen.

Wie kann man sich Rückzugsräume schaffen, auch in beengten Wohnverhältnissen?

Der Rückzugsraum hängt auch mit dem Tagesplan zusammen. Mit älteren Kindern kann man ausmachen: Jetzt haben wir Zeit zu zweit, zu dritt. Wir genießen das und haben Spaß zusammen. Danach kommt meine Zeit, in der ich Ruhe brauche. Das muss aber vorher ausgemacht werden und die üblichen Störungen wie Hunger oder Durst müssen abgeklärt werden. Kleine Kinder spielen am liebsten in der Nähe der Eltern. Da kann ein Partner helfen und man wechselt sich ab.

Wie schafft man eine Arbeitsatmosphäre für Eltern und ältere Kinder?

Die einen brauchen absolute Ruhe beim Arbeiten. Die anderen stört es kaum, wenn jemand im Raum ist. Wir haben nun zwei Schultage auf Samstag und Sonntag gelegt, damit ein Elternteil für die kleine Schwester da sein kann. Das ist eine Lösung für Familien, wo es einen größeren Altersunterschied zwischen den Kindern gibt. Homeoffice und Homeschooling lassen sich eventuell zusammenlegen. Und nach der Arbeitseinheit folgt eine Aktivität, auf die man sich freuen darf. Dann lesen wir ein Buch, backen Plätzchen oder spielen eine Runde Uno.

Wie viel Medieneinsatz können kleine Kinder verkraften?

Auch jetzt in dieser besonderen Zeit denke ich, Kinder unter zwei Jahren sollten so wenig wie möglich bewegte Bilder sehen. Sie können sie gar nicht verarbeiten. Es sollte also kein Fernseher im Hintergrund laufen. Für ältere Kinder ist es am schönsten, man schaut gemeinsam altersgerechte Filme an. Gemeinsam lachen oder sich gruseln oder später über den Film sprechen verbindet uns in der Familie. Medien können auch Zeiten überbrücken, wenn wir wissen, was das Kind damit sieht oder spielt. Für mich bleibt ganz wichtig: Das Kind sollte sich weiterhin an anderen Dingen erfreuen und sich vertiefen können. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn der Fernseher mal etwas länger läuft. Im Moment haben die öffentlich-rechtlichen Sender Programme mit einer hohen Qualität für Kinder zusammengestellt.

Wie erklärt man kleinen Kindern, was gerade passiert?

Im Alter, wo Kinder die Erfahrung mit Kranksein gemacht haben, kann man ihnen schon erklären, dass sie sich anstecken können. Ich male meiner Dreijährigen mit Tinte einen Virus auf die Hände und wir waschen die Hände so lange, bis das Virus verschwunden ist. Ältere Kinder verstehen gut, warum sie zum Beispiel die Großeltern schützen müssen. Sie müssen aber keine Bilder von Särgen in den Nachrichten sehen. Dafür gibt es hervorragende Kindernachrichten wie „logo“ oder die „Sendung mit der Maus“.

Was tun bei Konflikten und Streit?

Ganz wichtig ist, glaube ich, die Selbstfürsorge. Gestresste Eltern stressen ihre Kinder, Streit ist programmiert. Wenn es mir gut geht, kann ich besser auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Da muss man eine Balance finden. Und rechtzeitig die Reißleine ziehen. Wenn ich merke, die Kinder machen mich wahnsinnig, dann muss man schauen, wie man sich eine Auszeit nehmen kann.