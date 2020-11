Vier Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Lauterach am 29. November hat der Wahlkampf in der Gemeinde offenbar Fahrt aufgenommen: Jüngst verteilte der 26-jährige Herausforderer von Amtsinhaber Bernhard Ritzler (57), Marcel Roser, im Ort ein insgesamt 24-seitiges Wahlprogramm in Hochglanzoptik....