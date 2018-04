Feuerwehr Fahrzeugweihe und Schauübung

Unterstadion / ah

War das Abholen des neues Fahrzeugs für die Feuerwehr in Unterstadion im Dezember so etwas wie ein „Weihnachtsgeschenk“ gewesen, wie Bürgermeister Uwe Handgrätinger gesagt hatte, so wird aus der Fahrzeugweihe am kommenden Sonntag im Dorfgemeinschaftszentrum nun ein Ereignis für die ganze Familie. Wie Ulrich Hipper mitteilt, beginnt das Programm am 22. April um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst mit anschließender Segnung aller Feuerwehrfahrzeuge. Danach wird bewirtet, es spielt die Jugendkapelle des Musikvereins Lyra Unterstadion. An 13.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, um 14 Uhr demonstriert die Jugendfeuerwehr einen Löschangriff. Um 15 Uhr beginnt diee Schauübung für die Tagschleife Winkel und das DRK Oberstadion; angenommen wird ein Verkehrsunfall. Bei der Tagschleife Winkel geht es um eine Mannschaft, die tagsüber im Einsatzfall alarmiert wird und aus Wehrleuten aus Oberstadion, Grundsheim und Unterstadion besteht. Den ganzen Tag über zu sehen ist die Aussstellung „Im Wandel der Zeit“; hier zeigt die Feuerwehr von der ersten Feuerwehrpumpe an alle Einsatzfahrzeuge der Gemeinde.

Das neue MLF (Mittleres Löschfahrzeug) ist von der Firma Ziegler auf einem MAN-Fahrgestell aufgebaut worden. Es hat einen 1000 Liter fassenden Löschwassertank und hat rund 220 000 Euro gekostet. Es ersetzt das bisherige TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) aus dem Jahr 1986 und war nach Angaben von Ulrich Hipper bisher ein Mal im Einsatz, im Februar bei einem Verkehrsunfall auf Schnee.