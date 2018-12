Ausstellung Fahrzeuge im Miniaturformat in Oberdischingen

Fahrzeuge im Miniaturformat in Oberdischingen

Und selbstverständlich auch Modelle von Liebherr in Aktion. © Foto: Emmenlauer

Oberdischingen / RENATE EMMENLAUER

Mit Blick auf das umfangreiche und teils nostalgische Sammelsurium an Fahrzeugen im Kleinformat – Nutzfahrzeuge, Spielzeugautos und edle Karossen von anno dazumal – wird die fünfte Ausstellung dieser Art von Werner Kreitmeier nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Beim Betrachten der Miniaturfahrzeuge werden sicherlich auch bei den Erwachsenen so manche Kindheitserinnerungen wachgerufen werden. Zumal eine Eisenbahnlandschaft im Kleinformat und eine große Carrera-Bahn aufgebaut sind – natürlich in Funktion.

Seit einer Woche baut der Vorsitzende des Oberdischinger Museumsvereins die Ausstellung im Sitzungs- und Kultursaal des örtlichen Rathauses auf. Mit Gabriel Kolb, der sowohl beim Museumsverein Oberdischingen wie auch bei Magirus Iveco Museum Ulm Mitglied ist, hat Kreitmeier vom Ulmer Verein einige besondere Raritäten als Leihgaben erhalten – drunter 100 Nutzfahrzeuge und Prototypen von Magirus, Iveco und Deutz. Zu sehen sein werden alte Post-Omnibusse wie Feuerwehrautos, Brummis, Müllfahrzeuge und Lkw mit Kipper aus längst vergangenen Jahrzehnten bis heute.

Als echte Hingucker erweist sich der Tisch mit Pkw-Oldtimern, mehrheitlich Vorkriegsmodelle. Aber auch die Miniautos von Matchbox und Siku standen einst mit auf der Wunschliste vieler Kinder kurz vor Weihnachten. Wie die Transporter von Opel, Hanomag, DKW, Ford oder auch VW in den 50er-Jahren ausgesehen haben, ist auf einem Tisch zu sehen. Sogar ein Wohnmobil von einst der Marke Fiat Magnet kann bestaunt werden.

Ein wortwörtlicher Magnet wird wohl die Liebherr-Ecke mit Modellen von Großkranen, etwa dem Allterrain-Kran, als Neunachser der aktuell größte Mobilkran, auch als Modell funktionsfähig. Einige der Teile von Miniaturmodellen hat Werner Kreitmeier auf dem Recyclinghof gefunden und in Sicherheit gebracht.

Info Geöffnet hat die Ausstellung im Oberdischinger Rathaus von morgen an bis einschließlich 6. Januar, ausgenommen 29. Dezember und 5. Januar, jeweils vom 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.