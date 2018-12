Ausstellung Fahrzeuge im Kleinformat kommen gut an

Oberdischingen / re

„Mit so einer großen Resonanz habe ich nicht gerechnet“, sagt Werner Kreitmeier. Rund 200 Besucher haben sich während der Weihnachts-Feiertage die Ausstellung im Rathaus angesehen. Wie der Vorsitzende des örtlichen Museumsvereins anmerkt, seien sogar Besucher aus Florida dagewesen und hätten die Miniaturautos mit großem Interesse inspiziert. Insbesondere die ungeachtet ihres Kleinformats imposanten Liebherr-Krane und die Feuerwehrfahrzeuge von Magirus seien bei den Amerikanern richtig gut angekommen. Auch Besucher aus Westfalen, die über Weihnachten bei der Familie in Schwaben weilten, nutzten die Gelegenheit zum Bummel durch die Ausstellung. Während sich die einen für das umfangreiche Sammelsurium an Nutzfahrzeuge im Miniformat begeisterten, blieben die Blicke anderer an den Modellen edler Karossen von anno dazumal hängen. Oder an den Autos von Matchbox und Siku, die bei gesetzteren Herren schöne Erinnerungen an die eigene Kindheit wachriefen.

Reihum wurde Werner Kreitmeier dafür gelobt, dass die meisten Miniaturfahrzeuge im Detail beschriftet waren. Viele der Besucher fragten Kreitmeier auch, woher die Raritäten stammen. Die Nutzfahrzeuge von Magirus, Iveco und Deutz seien Leihgaben des Magirus Iveco Museums Ulm. „Manches habe ich aber auch vom hiesigen Wertstoffhof. Ideell wertvolle Zeitzeugnisse, die von unserer Wohlstandsgesellschaft einfach weggeschmissen werden“, sagte Kreitmeier.

In zwei Jahren Eisenbahnen

Isabelle (11) und ihr Bruder Finn (8) aus Oberdischingen, die sich die Ausstellung mit ihren Eltern anschauten, waren von der riesigen Carrera-Rennbahn und der Eisenbahnlandschaft, auf der kleine Flitzer und Züge munter ihre Runden drehten, sichtlich angetan – weil Papa Bernhard nämlich selbst ein kleine Eisenbahnanlage daheim hat. Die Kinder waren sich einig: Auf der nächsten Spielzeugausstellung, die Werner Kreitmeier in zwei Jahren geplant hat, soll es um Eisenbahnen gehen. Und genau das hat der rührige Oberdischinger vor, der bereits einige Bücher über die Historie der Gemeinde verfasst hat. Letztere und weitere Bücher des Museumsvereins können im Rahmen der Ausstellung angeschaut werden.

Info Geöffnet hat die Ausstellung im Oberdischinger Rathaus noch täglich bis zum 6. Januar (ausgenommen am 29. Dezember und am 5. Januar) jeweils von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.