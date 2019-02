Schmiechtal Gewässerschau: Experte findet Unerlaubtes am Bach

Hütten / Bernhard Raidt

Bei der Gewässerschau im Oberen Schmiechtal findet Experte Manfred Erhardt manches Unerlaubtes in Hütten, Sondernach und Gundershofen.

Der Biber, unerlaubt errichtete Stege und Schuppen an Schmiech und Sondernach – bei der Gewässerschau im Oberen Schmiechtal hatte Manfred Erhardt vom Landratsamt einiges zu bemängeln. Start des Rundgangs war an der Schmiech in Höhe des Sportplatzes von Hütten. Dort hat der Biber sich einen Bau geschaffen – und knabbert die Bäume am Ufer an. Einer ist schon fast durchgenagt. „Fällen oder nicht fällen?“, fragte Hüttens Ortsvorsteher Stefan Tress. Immerhin verlaufe ja die Bahnlinie gleich daneben. Wenn es um die Verkehrssicherungspflicht gehe, rede er nicht rein, sagte Erhardt – der Baum soll gefällt werden.

Leiter Markus Schmid und Michael Pianezzola vom Bauamt der Stadt notierten sich die Aufgaben. Ansonsten gilt: Das Holz im Bach lassen, bis das Gras wächst – denn im Winter hat der Biber Nahrungsarmut und braucht das Holz, im Frühling schwenkt er auf frisches Grün um. Bis zu zwanzig Meter lange Tunnel gräbt das Tier vom Gewässer aus in umliegende Wiesen und Felder.

Stefan Tress, der mit Heinz Späth für Hütten an der Gewässerschau teilnahm, zeigte einige Löcher in der Wiese, die durch einen solchen Tunnel entstanden sind. Außerdem auf der Liste auf Hüttener Gemarkung: Der Damm an der Fischtreppe ist nicht ganz dicht – eine Aufgabe für den Wasserwerksbetreiber. Ein Grill an der Schmiech muss weg, auch ein Balken an der Weiherlesquelle – obwohl Tress darauf hinwies, dass der Balken Teil einer Kaskade sei. Außerdem ein Dorn im Auge des Experten: Holzstapel und Komposthaufen am Gewässerrand. Die Holzstapel können bei Hochwasser weggeschwemmt oder eine gefährliche Barriere bilden. Aus den Komposthaufen sickern giftige Gärflüssigkeiten in den Bach. Grasschnitt und Humus müssen ebenso weg vom Bachrand – Erhardt spottete über den „Volkssport Landvermehrung“. Auch unerlaubte Stege über die Schmiech müssen weichen.

Abbauen – oder höher bauen

An der Schleife der Schmiech vor der Schreinerei Kiem schlug der Experte eine „ingenieurbiologische Sicherung“ vor – mit dem Pflanzen von Weiden oder Erlen kann verhindert werden, dass die Schmiech ihr Bachbett ausdehnt und die nahe Straße untergräbt.

Unerlaubte Stege und Brücken waren auch ein Thema in Sondernach – etwa die Brücke, die zum gern besuchten Mostkeller führt. Ortsvorsteherin Doris Holzschuh versuchte, den Übergang zu retten, vergeblich. Er muss laut Erhardt entweder abgebaut oder höher gebaut werden – so dass er bei Hochwasser kein Hindernis darstellt. Auch ein Auto, direkt an der Sondernach abgestellt, muss weg. Ansonsten lobte Erhardt die Gewässerstruktur der Sondernach – „schön ist’s hier“, sagte der Experte. In Gundershofen waren Schläuche. Leitungen und sogar eine Bierkiste in der Schmiech ein Ärgernis. Die Grundstücksbesitzer erhalten demnächst Briefe – mit dem genauen Datum, bis wann alles entfernt werden muss.