Der Bundesgerichtshof weist die Revisions-Anträge von Meike und Lars Schlecker gegen das Urteil des Landgerichts Stuttgart zurück.

Ich finde das vollkommen gerecht“, sagt Frida Müller, einst Mitarbeiterin im Schlecker-Konzern in Ehingen. Am Donnerstagmittag weiß die 69-Jährige bereits vom Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH), der die Revisions-Anträge von Meike und Lars Schlecker als „unbegründet verworfen“ und somit zurückgewiesen hat. Für Müller eine gute Entscheidung. Die Rottenackerin engagierte sich 24 Jahre lang als Betriebsrätin im Schlecker-Konzern, „was nicht immer einfach war“. Müller saß in Ausschüssen im Gesamtbetriebsrat, der sein Büro in Plaidt bei Koblenz hatte. „In Ehingen wollte man uns ja nicht.“ In Berg war Müller lange Jahre Betriebsratsvorsitzende im Logistik Service Center (LSC) von Schlecker. Zur Zeit der Insolvenz 2011 war sie bereits in Altersteilzeit, hätte noch ein Jahr vor sich gehabt, der Vertrag wurde jedoch wegen der Insolvenz aufgelöst, seit 2013 ist sie im Ruhestand.

Vorsätzliche Insolvenzverschleppung

Mit dem BGH-Beschluss steht nun fest: Meike und Lars müssen ins Gefängnis. Die beiden Schlecker-Geschwister haben nun eine Entscheidung vom obersten deutsche Gericht vorliegen, der letzten Instanz, um gegen die Urteile des Landgerichts Stuttgart vorzugehen. Am 27. November 2017 war in Stuttgart Lars wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung, Untreue und vorsätzlichem Bankrott zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten und Meike zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass Firmengründer Anton Schlecker kurz vor dem beabsichtigten Insolvenzantrag sieben Millionen Euro an die LDG GmbH überwies, Gesellschafter der Firma waren seine beiden Kinder. Das Landgericht verurteilte Anton Schlecker zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren und zu einer Geldstrafe, das Verfahren gegen seine Frau Christa wurde hingegen eingestellt.

Strafe geringfügig reduziert

Der BGH hat nun lediglich eine Einzelfreiheitsstrafe und die Gesamtfreiheitsstrafe für Meike wie Lars herabgesetzt. Letztlich sind beide Angeklagten „jeweils rechtskräftig zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt“, heißt es im BGH-Beschluss.

„Ich habe damit abgeschlossen“, sagt Müller mehrfach im Gespräch über Schlecker und die Aufarbeitung der Insolvenz vor Gericht. Die Verhandlung am Landgericht Stuttgart, die vorübergehend auch in Ehingen stattfand, hat sie aus der Ferne verfolgt. „Das Ganze war für mich ja auch Lebensinhalt.“ Aber der Besuch eines Verhandlungstags kam für sie nie in Frage. „Ich habe ja gar nicht mehr geglaubt, dass da noch jemand bestraft wird“, sagt Müller.

Schlecker wird erneut zum Gesprächsthema

Mit manchen der einstigen Kollegen, die mit ihr im Gesamtbetriebsrat und im Betriebsrat beim LSC zusammenarbeiteten, steht sie noch heute im Kontakt, trifft sich mit einigen regelmäßig. „Aber – man spricht so gut wie nie vom Schlecker.“ Jetzt, weil mit dem BGH-Beschluss Schlecker noch einmal in die Schlagzeilen kommt, geht die 69-Jährige davon aus, dass der frühere Konzern noch einmal kurz ein Gesprächsthema sein wird, sobald sie mit ihren früheren Kollegen am Telefon spricht, sie besucht oder sich mit den LSC-Mitarbeitern zum monatlichen Stammtisch in Ehingen trifft. Wichtiger hingegen ist Frida Müller mittlerweile ihr ehrenamtliches Engagement. Immer am letzten Dienstag im Monat bietet sie im Bürgerhaus Oberschaffnei in Ehingen Beratung und Hilfe im Rahmen der Betriebsseelsorge der KAB an. „Hilfe in allen Lebenslagen“, sagt Müller dazu. „Ich bin also immer noch gut beschäftigt.“

