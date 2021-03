„In der Corona-Zeit hat man ausreichend Gelegenheit, um über seine Zukunft nachzudenken“, sagt Pfarrerin Margot Lenz. Das Resultat des Nachdenkens war ihr Entschluss, sich in Laupheim auf eine Stelle als Gemeindepfarrerin zu bewerben. „Ich hatte mich erkundigt, wie lange ich noch zu arbeiten habe“, erzählt die Pfarrerin. Die noch verbleibenden acht Jahre seien ihr als geeignete Zeitspanne vorgekommen, „um nochmals etwas Neues anzufangen“, erklärt die 58-Jährige.

Die Pfarrstelle Laupheim II ist seit etwa knapp zwei Jahren vakant und als 100-Prozent-Stelle ausgeschrieben. Geschäftsführer des Pfarramts ist Christian Keinath, mit dem Margot Lenz von September an zusammenarbeiten wird. Zu dem Pfarramt gehören auch die Außenstellen in den Stadtteilen Ober- und Untersulmetingen, Baustetten sowie in den Gemeinden Mietingen, Walpertshofen und Baltringen.

Sorge um Fortbestand der Ehinger Stelle

Hintergrund der Bewerbung sind auch mögliche Veränderungen im Pfarrplan. Schon länger befürchten die Ehinger Gemeindemitglieder eine Einsparung beziehungsweise Kürzung der Pfarrstelle Ehingen-Nord. Derzeit stünden wieder Besprechungen bei der Landessynode an, erläutert Margot Lenz, die von einer Einsparung ungern überrascht werden möchte und dann mit vollendeten Tatsachen umzugehen hätte. Die strukturellen Veränderungen seien absehbar, ist Margot Lenz überzeugt.

An der Stelle in Laupheim reize sie die diakonische Arbeit, die Begleitung des Jugendwerks, der Hospizgruppe und die Mitarbeit im Arbeitskreis Asyl, sagt Margot Lenz. Sie wolle weiterhin zusammen mit ihrem Mann im Großraum Ehingen-Laupheim-Ulm bleiben.