Ortsvorsteher Alfons Köhler hat in der Ortschaftsratssitzung über den Besuch der Bewertungskommision zum Europäischen Dorferneuerungspreis in den Alborten gesprochen (wir haben berichtet) – und über die Aufmerksamkeit, die damit einherging. Besonders positiv sei aufgenommen worden, dass Dächinger die Projekte vorstellten. In anderen Dörfern werde die Präsentation an Agenturen und Profis vergeben, was weniger überzeugend und authentisch ...