Datenschutz EU-Datenschutz: Vereine sind verunsichert

Ehingen/Munderkingen / Stefan Bentele

Vereine, Betriebe und Ärzte müssen wegen des neuen Datenschutzes Arbeitsschritte dokumentieren – und sind verunsichert.

Wir sind eigentlich hilflos“, sagt Hellmut Hummel, Vorsitzender des VfL Munderkingen. Nur, Resignation hilft nicht, das weiß der Ehrenamtler: Am 25. Mai endet die zweijährige Übergangsfrist in Sachen EU-Datenschutz-Grundverordnung, überall in der Europäischen Union gilt dann dieselbe Rechtsgrundlage.

Im Grunde geht es um das Recht des Einzelnen auf Schutz personenbezogener Daten. Dagegen sei nichts einzuwenden, sagt Hummel. Er sieht das Problem in der Umsetzung des 138 Seiten-Werks. Einzelpersonen haben ein Recht zu erfahren, welche persönlichen Daten Vereine, Betriebe oder Institutionen erfasst haben, wie und wofür diese verarbeitet werden, es gibt auch ein Recht auf Löschung. All das muss der VfL Munderkingen auf Anfrage dokumentieren können.

Zugleich muss der Verein von jedem Mitglied erfragen, ob er dessen Daten, etwa Namen und Fotos, veröffentlichen darf – und das nicht nur bei neuen Mitgliedern, auch bisherige müssen einwilligen. Hummel fragt sich nur, wie er diese Einwilligung von seinen 2000 Mitgliedern bekommen soll. „Das Problem ist nach wie vor ein offenes.“ Neue Mitglieder könne er eine Erklärung vorlegen. Doch 2000 Briefe verschicken? „Das kann ich nicht.“ Da kämen vielleicht 800 zurück. „Was mache ich dann mit den anderen?“

Auf Rat des Württembergischen Landessportbundes, dem Dachverband, wird nun das Impressum auf der VfL-Homepage aktualisiert. In der Jahreshauptversammlung im April hat Hummel die Anwesenden abstimmen lassen, ob die Satzung um die EU-Verordnung ergänzt wird. Bis auf ein Mitglied haben alle zugestimmt. „Mehr kann ich nicht leisten, ich bin kein Fachmann für Datenschutz.“ Und einen Datenschutzbeauftragten (siehe Info) will er keinen benennen. Das mache kein Ehrenamtler freiwillig. Und ein Externer koste Geld. „Da zahle ich 200 Euro. Am Tag!“

„Schreib auf, wer alles Zugang zu deinen Daten hat und wozu ihr die Daten braucht“, sagt Georg Steinle, Präsident des Sportkreises Alb-Donau/Ulm, und gibt damit wieder, was er jüngst immer wieder zu Vorständen der 183 Sportvereine in der Region gesagt hat. Im Grunde, sagt er, würden den Vereinen Dinge auferlegt, die nicht zu deren Aufgabengebiet gehöre. „Wir wollen Sport treiben, aber das ist Verwaltung, da verliert der Ehrenamtliche doch die Lust.“

Das Schulamt Biberach rüstet sich dieser Tage ebenso für den Stichtag. Von dort gingen zuletzt Schreiben an die 200 Schulen im Bezirk raus, in dem diese aufgefordert werden, einen Datenschutzbeauftragten aus dem Kollegium zu benennen oder auf den Beauftragten des Schulamts zurückzugreifen.

An Schulen gibt es bislang keine einheitliche Regelung, wie Daten erfasst oder Einwilligungen eingeholt werden. „Das anzugleichen ist jetzt die eigentliche Herausforderung“, sagt Achim Schwarz, kommissarischer Leiter des Schulamts.

Die Handwerkskammer Ulm bietet ihren Mitgliedern Veranstaltungen an, zuletzt für 150 Betriebe am Montag, bei der Gunter Maetze, Beauftragter für Innovationen, Technologie und Digitalisierung der Kammer, über die neuen Regelungen und ihre Folgen informierte.

Er empfiehlt den Mitgliedsbetrieben als ersten Schritt die Aktualisierung der Datenschutzerklärung auf der Homepage. „Damit ist das Schaufenster eines Betriebs nach außen makellos.“ Perfekt müsse – zweiter Schritt – die Kundenansprache sein: Stellen Kunden Anfragen, sollte klar sein, wer wie antwortet. Auch sollten interne Abläufe klar geregelt und dokumentiert werden.

Gravierend seien die Änderungen im Datenschutz nicht, sagt Maetze, es sei eben mit Aufwand verbunden, außerdem drohen Geldstrafen bei Verstößen. Der IT-Fachmann sieht auch einen Vorteil: Unternehmen müssen ihre IT-Sicherheit auf dem Stand der Technik halten. „Wenn die Sicherheit nicht passt, ist Datenschutz nicht zu gewährleisten.“ Davon profitiere der Betrieb: Firewall, Passwörter und Virenschutz dienten der Wahrung der Geschäftsdaten und Innovationen.

Patienten müssen einwilligen

Was Arztpraxen anbelangt, so sieht Hans-Michael Walter, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Alb-Donau, mit dem bürokratischen Aufwand „unnötige Kosten“ auf die niedergelassenen Ärzte zukommen. Datenschutz werde wegen der Schweigepflicht bereits penibel praktiziert, jetzt müsse man noch alles dokumentieren und Patienten informieren.

Künftig müssten Patienten unterschreiben, dass sie diese Information erhalten haben. Das sei, sagt Walter, „eine sinnlose Angelegenheit“, weil das vom Umfang vergleichbar mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen sei, wie man das von Handy-Apps kenne.