In Untermarchtal und Lauterach grasen wieder die Esel. Züchter Franz Gerstenlauer erklärt, warum die Tiere nicht gefüttert werden sollten – und warum viele Landwirte in Tirol auf sie setzen. Das Gras ist abgefressen, stellenweise nur mehr braunes Erdreich zu sehen. Hunger leiden müssen die Esel in der alten Kiesgrube zwischen Lauterach und Untermarchtal entgegen der Befürchtung mancher Spaziergänger dennoch nicht. „Sie könnten gut noch eine Woche hier bleiben“, sagt Züchter Fra...