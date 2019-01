Fasnetsball Es war einmal ein Spritzenmuck…

Next

Berg / SWP

Beim Betreten des Saals in der Rose ließen sich die Zwerge, Feen, Räuber und andere märchenhafte Gestalten auf dem Muckenball sogleich von der schönen Dekoration unter Einnahme eines giftgrünen Hexensuds verzaubern, teilt Susanne Singer mit. Als neu gewählte Mitglieder wurden Meike Leichtle und Gerd Schweizer aufgenommen. Diese mussten sich bei Frau Holles Schneeball-Wettpusten und Schneewittchens Apfel-Wettkampfspiel beweisen, was ihnen als Preis das Tragen der Leiter am Gombigen einbrachte. Mit Unterstützung des Publikums haben sie dann Rotkäppchens wahre Geschichte erzählt.

Langjährige Mitglieder wurden von Zunftmeister Volker Raiber geehrt: Christoph Huber und Eugen Ott für 30 Jahre sowie Karl Thielemann für 40 Jahre. Stehende Ovationen bekam Erich Leichtle, der für 60 Jahre geehrt wurde und als Geschenk eine Schiefertafel mit eingravierter Muckenspritzermaske überreicht bekam. 2013 hat er die große Maske, die er 55 Jahre lang trug, abgegeben. Arbeitsorden in Bronze erhielten Claudia Moll und Sebastian Meißner, Orden in Messing Ulla Meißner und Petra Köhler.

Höhepunkt des Abends war die feierliche Aufnahme der Neuen. Sie bekamen je eine Muckenfahne, die als Riesenlatz diente. Zuerst gab es eine Konfettisuppe mit gefärbten Nudelplättchen, danach eine Marzipanmuck, die ohne Hilfe der Hände verspeist werden musste. Und zum Nachspülen gab es Löschwasser. Am Schluss erhielten die Neuen ihre Masken und bewiesen, dass sie das Muckenspritzerlied beherrschten.