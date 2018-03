Munderkingen Es boomt im interkommunalen Gewerbegebiet

Munderkingen / Ingeborg Burkhardt

Nur noch rund ein Drittel der Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet in Munderkingen sind frei, wurde in der Verbandsversammlung bekannt.

Das interkommunale Gewerbegebiet in Munderkingen umfasst 151.571 Quadratmeter Fläche, 48.600 Quadratmeter sind jetzt noch frei. „Es boomt“, freute sich der Vorsitzende des Zweckverbands, Munderkingens Bürgermeister Dr. Michael Lohner, in der Verbandsversammlung. So verabschiedete die Versammlung gut gestimmt den Haushaltsplan für das laufende Jahr. Auch, weil jüngst 3000 Quadratmeter Fläche an die Schreinerei Erwin Neubrand in Rettighofen verkauft worden sind.

Geschäftsführer Markus Mussotter hatte das Planwerk vorgelegt. Es wird im Verwaltungs-haushalt bei 155.200 Euro in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist mit 100.000 Euro berücksichtigt. Nach dem guten Verkauf von Grundstücken steht der Zweckverband bei den Banken nur noch mit 1,6 Millionen Euro in der Kreide. Der Wert der bisher nicht veräußerten Flächen ist im Haushalt mit 1,9 Millionen Euro angesetzt.

Die Umlage für die Verwaltung und die Betriebskosten reduziert sich im Plan gegenüber dem Rechnungsergebnis von 2016 mit 69.912 Euro auf 54.700 Euro. Davon trägt die Stadt Munderkingen 50 Prozent, 27.250 Euro. Die andere Hälfte wird nach den Einwohnerzahlen auf die Mitgliedskommunen verteilt. Demnach zahlen Emeringen 667, Emerkingen 2992, Grundsheim 799, Hausen 1061, Lauterach 2680, Obermarchtal 5038. Oberstadion 5826, Rechtenstein 1302, Untermarchtal 3818, Unterstadion 2554 und Unterwachingen 613 Euro.

Der Zweckverbands-Vorsitzende des seit den 1990er Jahren in Etappen erschlossenen Gewerbegebiets äußerte sich begeistert darüber, welche Entwicklung es genommen hat und welche neuen Technologien es in den Betrieben gibt. Das alles will er seinen Kollegen und den Gemeinderäten aus dem Verwaltungsraum im Mai zeigen. Der genaue Termin stehe noch nicht fest.

Zugestimmt hat die Verbandsversammlung einem Bauvorhaben von Aldi Süd. Das Unternehmen will an die Stelle des bisher sechs Meter hohen Schilds eine um 1,5 Meter höhere, beleuchtete Werbesäule aufstellen. Für die Einrichtung des Werbepylonen bedurfte es der Zustimmung des Zweckverbands, da es die zulässige Höhe um zwei Meter übersteigt. Die Anlieger haben keine Einwände, gab Mussotter bekannt. Das sechs Meter hohe Schild bekomme einen neuen Standort.