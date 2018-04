Gemeinderat Ortsdurchfahrt in Erbstetten bleibt beengt

Erbstetten / Andreas Hacker

Im Herbst soll Baubeginn für die Ortsdurchfahrt in Erbstetten sein. Es wird eine schöne Straße, verspricht der Planer, auch wenn manche Wünsche nicht umsetzbar waren.

Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Erbstetten geht die Stadt im Herbst das nächste große Straßenbauvorhaben an. Für mehr als eine Million Euro gibt es einen Komplettausbau sowohl der Kreisstraße als auch des innerörtlichen Rings um Backhaus, Dorfplatz, Wiese und ehemaligem Pfarrhaus mit neuem Kanal, neuen Wasserleitungen, Fahrbahn und Gehweg, Leerrohren für Medien und neuer Beleuchtung. Marco Herberger vom Ehinger Ingenieurbüro Eisele hat die Planung jetzt im Gemeinderat vorgestellt; er rechnet mit einer Bauzeit von 20 Monaten.

Dass es nach dem Vortrag Herbergers vor allem bei CDU-Fraktionschef Manuel Hagel und dessen Vorgänger Peter Groß Fragen zur Qualität der künftigen Ortsdurchfahrt gab, lag an mehrfachen Hinweisen des Planers darauf, was alles leider nicht erreicht werden konnte: keine Chance auf Grunderwerb zum Beispiel im Bereich des Backhauses, wo eine große Scheuer den Straßenraum einengt. Keine Aussicht, am Ortseingang von Anhausen her auf gleiche Art die Fahrbahn zu verbreitern. Und keine Zustimmung für die Idee, die Ortsdurchfahrt insgesamt etwas zu verlegen, so dass die Engstelle bei Kirche, Pfarrhaus und Backhaus vom Durchgangsverkehr befreit werden könnte. Ob es dennoch eine gute Planung sei, wollte Peter Groß vom Planer wissen. Ja, sagte Herberger, auch wenn er sich eine schönere Linienführung hätte vorstellen können. Gleichwohl bringe der Ausbau eine Menge an Verbesserungen bei Gehwegen, dem Straßenraum mit Randsteinen aus Granit und auch mit Blick auf das viele Oberflächenwasser, von dem ein Großteil aus den Außenbereichen kommt und nun in zwei Versickerungsbecken geleitet werden soll. Und für die Anwohner im Wohngebiet Steinenberg bringt es die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss bis ins Haus zu bekommen.

Um die Erreichbarkeit der Schule auch für den Schulbus zu sichern, muss für die Bauzeit eine Behelfsstraße angelegt werden.