Ehingen Erweiterungsbau der Schmiechtalschule eröffnet

Ehingen / Von Corinna Jirmann

Der Erweiterungsbau der Schmiechtalschule in Ehingen ist fertig. Und das in nur vier Monaten. Am Dienstag war die Einweihung.

Mit der Auswahl des Liedes „Hand in Hand“, das der Chor „SchmieKo-Kids“ bei der Einweihung des Erweiterungsbaus der Schmiechtalschule gestern vortrug, hatte Chorleiterin Silke Schwesig in doppelter Hinsicht voll ins Schwarze getroffen. Der Titel „Hand in Hand“ drückte aus, was die Redner zuvor so sehr betont hatten: Alle Beteiligten hätten bestens zusammengearbeitet und somit dafür gesorgt, dass die Realisierung des gut eine Million Euro teuren Baus wie am Schnürchen lief. Der Text des Liedes begann mit den von Schmiechtal- sowie Grundschülern des Alten Konvikts gesungenen und gebärdeten Worten: „Jedes Kind braucht ein Haus, braucht ein Dach über den Kopf. Braucht einen Menschen, der ihn liebt, der ihm seine Nähe gibt.“ Und dass die Schmiechtalschüler dies ganz besonders bräuchten, in pädagogischer wie in ausstattungstechnischer Hinsicht, auch dies wurde gestern im sehr warmen Lichthof der Schule häufig betont.

Deutlicher Zuwachs

Die Lehrer und Betreuer „richten ihre Förderziele sehr individuell und differenziert jeweils auf die einzelne Person aus. Auch dafür stehen der Erweiterungsbau Pate“, betonte Landrat Heiner Scheffold in seiner Rede. Als Träger der Schule sei dies dem Landkreis stets klar gewesen. Der Kreistag habe einstimmig der Erweiterungsbau mit drei Klassenräumen, einem Material- sowie einem Mehrzweckraum für die Berufsschulstufe zugestimmt – schließlich sei die Schülerzahl trotz Inklusion von 2008 bis 2018 von 76 auf nun 110 gewachsen. Nun sei man gut für die Zukunft gerüstet. Dank der Modulbauweise sei eine weitere Erweiterung mit wenig Aufwand möglich.

Kurze Bauzeit

Die Realisierung des soeben entstandenen Baus hingegen sei angesichts der „überhitzten Bausituation“ und der kurzen Bauzeit schon eine Quadratur des Kreises gewesen, gab Architekt Olaf Neusch zu. Er und Thomas Ziegler, Geschäftsführer der Baufirma Heinkel Modulbau, betonten daher umso mehr, dass die Zusammenarbeit zwischen ihnen, allen beteiligten Firmen sowie mit dem Landratsamt und dem Bauamt der Stadt vorbildlich funktioniert habe. Für die Schüler hatte Ziegler noch ein extra Geschenk dabei: Einen Scheck in Höhe von 500 Euro, den er Schulleiter Christian Walter überreichte. Dieser hatte sich wie zuvor auch Scheffold beim ehemaligen Schulleiter Karl-Wurst-Bühler bedankt, der ins Projekt intensiv mit eingebunden gewesen sei.

Nach einem Grußwort von OB Alexander Baumann gab es einen Sektempfang und eine Führung durch den Erweiterungsbau, bei der Walter sichtlich erfreut die neuen, hellen und wohltemperierten Räume präsentierte.