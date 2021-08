Die Puren GmbH mit Hauptsitz in Überlingen erweitert ihre Niederlassung in Obermarchtal auf einer Fläche von fünf Hektar. In die Maßnahme wird nach Angaben des Unternehmens ein „gut zweistelliger Millionen-Euro-Betrag“ investiert. „An unserem langjährigen Standort in Obermarchtal findet eine Erweiterung unserer Produktionskapazitäten für den innovativen und besonders nachhaltigen Puren-Funktionswerkstoff Purenit statt“, sagt die Pr...