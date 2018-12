Musik Erster Karokeabend in Öpfingen

Öpfingen / Renate Emmenlauer

Für den ersten Karaokeabend im Mehrzweckraum der Öpfinger Grundschule hatten die Initiatoren mit mehr Besuchern gerechnet. Aber diejenigen, die sich am Freitagabend Zeit genommen hatten, waren sehr angetan. Einmal, weil sie einen geselligen Abend verbringen konnten oder weil sie selbst sangen. Manche zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, andere waren passionierter Karaokesänger. So etwa Reinhard Ochs aus Erbach, der wie rund zwei Dutzend weitere Besucher die persönlichen Lieblingssongs live zum Besten gab. Auch die Öpfinger Teenager Manuela Locher und Christine Ege machten mit. Irena Hartwig, ebenfalls aus der Donaugemeinde, sang mit ihrer kraftvollen Stimme das Lied „Black Velvet“. Damit könnte sie fast schon bei „Deutschland sucht den Superstar“ ins Finale gelangen, meinte mancher Zuhörer. Thomas Ege bediente das Mischpult und blendete sowohl Texte wie auch die jeweiligen Melodien ein.

Angesichts der nur rund 50 Besuche sei der Termin so kurz vor Weihnachten wohl etwas unpassend, meinte der Hauptorganisator. „Überall sind Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkte.“ Er geht davon aus, dass zur zweiten Auflage am 29. Dezember im Sportheim in Untermarchtal die Resonanz deutlich besser ausfallen wird. „Aller Anfang ist schwer. Wir bieten diese Abende aus unserer eigenen Leidenschaft zum Karaoke heraus an. Völlig unkommerziell. Diese Freude wollen wir auch andere verspüren lassen“, betonte Mitorganisator Martin Feniuk. Entmutigen lassen sich die Organisatoren nicht. Im Januar soll, wie berichtet, ein Karaokeverein in Öpfingen gegründet werden.