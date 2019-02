Aus der Wirtschaft Erster Barber-Shop in Ehingen

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Am Samstag, 9. März, eröffnet der erste Barber-Shop in Ehingen. Derzeit werden die 100 Quadratmeter großen Räume in der Ehinger Hauptstraße nahe dem Marktplatz, in denen ehemals das Geschäft Flash-Moden beheimatet war, von Grund auf renoviert.

„Jimmy’s Brooklyn Barber Shop“ soll im Stil an den New Yorker Stadtteil erinnern. Geplant ist zum Barber- auch ein Shisha-Shop. Gazmend Avdijaj, der Jimmy gerufen wird, hatte vor einem Jahr in der Bahnhofstraße bereits das Lokal „Jimmy’s Shisha Lounge“ eröffnet. „Da bietet der Shisha-Shop in der Nähe die perfekte Ergänzung“, sagt der Inhaber, der in Ingerkingen wohnt, in Allmendingen aufgewachsen ist und im Herzen ein Ehinger sei.

Im Barber-Shop werden sich vier Mitarbeiter, mehrheitlich erfahrene Friseure, dem Haar- und Bartstyling sowie der Bartrasur widmen. Haarschnitt, Frisur und Tages-Make-up werden für Frauen angeboten. Öffnen will Gazmend Avdijaj sein Geschäft täglich, montags soll es reduzierte Familienpreise geben.

Weil der 35-Jährige ein Herz habe für Menschen, denen es nicht so gut geht, dürfen sich Obdachlose im künftigen Barber-Shop kostenfrei frisieren oder den Bart rasieren lassen. Rentner, Menschen mit Behinderung und Stammkunden erhalten einen Rabatt. Zur Eröffnung am 9. März hat Gazmend Avdijaj ein Fest geplant.