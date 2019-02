Ortschaftsrat Erste Planungen für Radweg auf die Alb

Dächingen / Andreas Hacker

In den von den Ehinger Alb-Teilorten seit langem geforderten Bau eines Radwegs im Bereich der B 465 von Ehingen nach Altsteußlingen kommt Bewegung. Wie Dächingens Ortsvorsteher Alfons Köhler jetzt im Ortschaftsrat bekanntgegeben hat, gibt es beim Referat Straßenbau des Regierungspräsidiums mit Sitz in Ehingen erste Planungen für eine Trasse ab dem Jägerhof. Die Idee eines Radwegs unter Umgehung des Stoffelbergs geht zurück auf Altsteußlingens früheren Ortsvorsteher Wolfgang Kopp und gehört seit Jahren zu den Wünschen, die die Ortschaften auf der Alb bei der Mittelanmeldung für den städtischen Haushalt als gemeinsames Vorhaben regelmäßig vortragen. Er könnte ab dem Grillplatz in den Wald an der B 465 führen und von dort nach Altsteußlingen.

Sanierung Galgbrunnen

Das mit rund 150 000 Euro größte Vorhaben in Dächingen in diesem Jahr steht im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserleitung von Frankenhofen durch die Albwasserversorgung. In Verbindung damit lässt die Stadt auf dieser Strecke für den Ausbau des Breitbands das Leerrohr für die Backbone-Trasse verlegen, und weil dafür im Galgbrunnen die Straße geöffnet werden muss, wird dieser Abschnitt gleich saniert: Die Ortsstraße erhält hier einen neuen Belag und eine neue Beleuchtung.

Vier Räte wollen aufhören

Bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen am 26. Mai hat Köhler auch über eine für Dächingen wichtige Änderung im Wahlrecht informiert. War bisher die Zahl der Kandidaten auf einer Liste für die Wahl zum Ortschaftsrat auf acht beschränkt, so dürfen künftig 16 Bewerber darauf stehen. Das erleichtert eine reine Mehrheitswahl mit mehr Kandidaten als das Gremium Sitze hat. In diesem Zusammenhang haben die vier Ortschaftsräte Alois Huber, Johannes Huber, Karl Holzmann und Norbert Springer angekündigt, dass sie nicht wieder kandidieren wollen. Bis Ende März bleibt Zeit, die neue Kandidatenliste aufzustellen. Es fehlten Frauen und junge Menschen um die 30, sagte Köhler mit Blick aufs aktuelle Gremium und schlägt vor, dass es eine Veranstaltung als Forum geben soll. Dort könnten sich Ortschaftsräte vorstellen und neue Kandidaten auch erklären.

Über die Verwendung der 1500 Euro Preisgeld aus dem Wettbewerb „Unser Dort hat Zukunft“ sollen die Akteure entscheiden, die für Dächingen die Goldmedaille geholt haben. Im Gespräch ist ein Schild, das Dächingen als „Golddorf“ darstellt.